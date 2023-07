Des joueurs de Diablo 4 sont convaincus que Blizzard essaie de les ralentir

Un certain nombre de joueurs de Diablo 4 sont convaincus que de nombreux aspects négatifs du jeu sont en réalité des choix délibérés des développeurs, forçant les joueurs à progresser à un rythme lent.

Alors que ce n’est plus qu’une question de jours avant que la Saison 1 de Diablo 4 fasse ses débuts, les plaintes des joueurs s’accumulent. Entre les bugs, la latence, les problèmes d’équilibrages, les éléments du décor qui posent problème, sans parler d’un rythme monotone, ces derniers temps la frustration des joueurs ne fait que prendre de l’ampleur.

L’article continue après la publicité

À tel point, que certains joueurs commencent à se dire que certaines décisions de gameplay de Blizzard ne sont peut-être pas réellement accidentelles.

Un rythme volontairement lent sur Diablo 4 ?

Alors qu’un grand nombre de joueurs se plaignent du rythme monotone de Diablo 4, en particulier après le niveau 70, un internaute a émis l’hypothèse que c’était peut-être voulu.

“Je suis convaincu que la plupart des mécaniques de ce jeu sont simplement destinées à vous ralentir. Je pense honnêtement que les développeurs ont fait tout leur possible pour arrêter la vitesse insensée que nous avions dans D3. Pensez-y.”, a avancé un internaute sur Reddit.

L’article continue après la publicité

Pour appuyer ses dires, il a commencé à lister tout ce qui ralentissait les joueurs allant d’une “interface utilisateur de montée de niveau/parangon encombrante” à l’absence “de monture avant plus tard dans le jeu” en passant par “une densité d’ennemis plus faible pour que vous ne puissiez pas monter de niveau/looter trop vite”.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Je suis sûr que j’en ai oublié plusieurs, ce sont juste ceux qui me viennent à l’esprit. Tout semble être en place juste pour ralentir le joueur. J’apprécie toujours le jeu, mais à moins qu’il y ait une raison spécifique, je ne me vois pas aller au-delà du niveau 70 dans une quelconque saison”, a-t-il conclu.

L’article continue après la publicité

Dans les commentaires, un certain nombre d’internautes ont abondé dans son sens. “Ma théorie du complot est que cela sert à ralentir la progression du joueur moyen pour atteindre le niveau 70 et au-delà afin de donner plus de temps aux développeurs pour ajouter la progression de fin de jeu et l’équilibrage”, a déclaré l’un d’eux.

Un autre internaute a déclaré : “Ils sont conçus de cette façon volontairement. Il y a une raison pour laquelle il n’y a actuellement pas de fin de jeu et un manque choquant d’améliorations de la qualité de vie. C’est parce qu’ils peuvent les sortir au fil des saisons comme “nouveau contenu”, des mises à jour pour apaiser les actionnaires avec des chiffres d’utilisateurs actifs mensuels et garder les joueurs occasionnels “engagés” jusqu’à Diablo 6.”

L’article continue après la publicité

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Saison 1 de Diablo 4 est attendue de pied ferme par les joueurs. Reste à voir si elle suffira à rectifier le tir.