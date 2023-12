Les joueurs de Diablo 4 frustrés par ce contenu qui « décourage le multijoueur »

Un nouveau joueur de Diablo 4 s’est demandé si chaque quête pouvait être « faite en solo ». Les vétérans ont rapidement répondu pourquoi ils pensent que, même si le dernier ARPG de Blizzard est un jeu multijoueur, il a été conçu pour le solo.

Diablo 4 promettait une expérience multijoueur complète lors de son annonce. Comme les joueurs l’ont rapidement découvert, l’ARPG de Blizzard ne disposait pas de suffisamment de fonctionnalités pour créer une véritable expérience multijoueur, même lorsque certains des Boss Mondiaux étaient annoncés comme des « événements de groupe ».

Alors que la Saison du Sang bat son plein et que les joueurs profitent de l’événement festif Fléau de l’Hiver, certains nouveaux joueurs se demandent s’il y a réellement du contenu multijoueur endgame.

Les nouveaux joueurs découragés par le multijoueur dans Diablo 4

L’utilisateur Reddit u/Misplacedmyp a posé la question de savoir si le jeu est possible en solo. « Y a-t-il du contenu qui n’est pas faisable en solo ? ». Il explique ensuite : « Donc je suis en retard à la fête et j’ai seulement commencé à jouer récemment. Je suis actuellement un nécro de niveau 74, en train de progresser dans les niveaux de donjon cauchemar. Je vois beaucoup de discussions solo sur ce jeu donc j’ai commencé à me demander si tout est faisable en solo, et peut-être qu’il serait plus facile de faire une courte liste de tout contenu qui ne le serait pas », a-t-il écrit.

Les fans de Diablo 4 ont rapidement répondu que chaque fonctionnalité est « faisable en solo ». Ils ont ajouté que les joueurs avec le bon build peuvent surmonter tous les défis de la Saison 2. « Rien ne se dresse en travers du chemin avec le bon build et suffisamment de ténacité », a répondu un joueur.

Cependant, certains joueurs pensent que le manque de contenu multijoueur endgame de Diablo 4 n’est pas vraiment une surprise. En effet, le dernier ARPG de Blizzard n’a introduit aucune fonctionnalité multijoueur spécifique. « Il n’y a pas de recherche de groupe, de salles de chat, aucun aspect social… donc oui, tout le contenu est faisable en solo », a ajouté un autre joueur.

« Tout peut être fait en solo, c’est comme ça que je le préfère. Trouver un groupe et des gens est trop compliqué. Oui, je sais qu’on peut échanger des matériaux mais je ne veux pas passer 10-20 minutes à chercher des gens. Je veux juste jouer donc je suis heureux d’acheter des matériaux et de les utiliser pour moi. Je peux facilement vaincre Duriel en solo avec mon druide », a également expliqué un autre Redditeur.

La plupart des joueurs de Diablo 4 semblaient d’accord. Ils affirmaient que même en trouvant un groupe pour terminer le contenu endgame, le jeu lui-même finit par « décourager le multijoueur » à cause d’un méta déséquilibré. « Le contenu le plus difficile est sans doute plus dur en groupe, car Blizz a décidé de ne pas concevoir de synergie significative entre les classes », a commenté un joueur.

Voilà pourquoi la communauté de Diablo 4 pense que le contenu de fin de jeu décourage le multijoueur.

