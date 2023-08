Comment résoudre le puzzle du Temple de Selune dans Baldur’s Gate 3

Le puzzle du Temple de Selune dans Baldur’s Gate 3 est une épreuve redoutable. Malgré les indices disséminés en jeu, de nombreux joueurs bloquent sur cette partie du jeu. Voici comment en venir à bout.

Baldur’s Gate 3 est enfin disponible et aux yeux d’un grand nombre de joueurs, l’attente en valait la peine. En plus d’offrir une grande liberté aux joueurs, ce troisième volet de la célèbre franchise de Larian Studios propose de vaste contrées à explorer, une pléthore de quêtes et de nombreux contenus secondaires.

Le jeu comporte également une tonne de puzzles qui doivent être résolus pour accomplir des quêtes et découvrir des secrets. L’un de ces puzzles se trouve dans le Temple de Selune l’Outreterre et il vous oblige à observer les phases de la lune pour le résoudre.

Vous serez confrontés à ce puzzle lorsque vous prendrez la quête de la Chanson de la Nuit. Bien sûr le temple vous offre un indice, mais cela ne facilite pas beaucoup la tâche. Voici comment résoudre ce puzzle en un tournemain.

Un puzzle particulièrement coriace dans Baldur’s Gate 3

Pour résoudre ce puzzle, vous devez positionner quatre disques de pierre dans un ordre spécifique. L’agencement est tel que les pleines lunes sont montrées sur le disque supérieur, deux demi-lunes sur les disques centraux, et rien sur le disque de pierre inférieur.

Voici comment organiser les disques de pierre de manière appropriée :

Disque de pierre droit : Tourner une fois.

Disque de pierre gauche : Tourner trois fois.

Disque de pierre inférieur : Tourner deux fois.

Disque de pierre droit : Tourner deux fois.

Disque de pierre gauche : Tourner deux fois.

Disque de pierre supérieur : Tourner deux fois.

Disque de pierre gauche : Tourner deux fois.

Disque de pierre droit : Tourner une fois.

Une fois cela fait, une porte s’ouvrira, vous permettant de vous rendre à l’Avant-poste de Selune. Cet endroit sert de point d’origine à l’Outreterre. Après avoir emprunté les escaliers, vous aurez déverrouillé le point de passage « Outreterre – Avant-poste de Selune ».