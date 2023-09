Un nouveau mod pour Starfield introduit une fonctionnalité très demandée

Un nouveau mod pour Starfield permet aux joueurs de voyager de manière fluide dans l’espace, une fonctionnalité qui était réclamée depuis la sortie du jeu.

Alors que tout espoir semblait perdu, un nouveau mod intitulé “Slower Than Light” offre aux joueurs la possibilité de contrôler la vitesse de leur vaisseau grâce à des raccourcis clavier, permettant de se déplacer à des centaines de fois la vitesse de la lumière, facilitant ainsi le voyage interplanétaire sans avoir recours au voyage rapide ou aux temps de chargement.

Depuis le lancement de Starfield, les joueurs n’ont cessé d’exprimer leur frustration face à l’absence de vol spatial manuel dans le jeu, estimant que le système de voyage rapide limitait grandement le sentiment d’exploration et de liberté.

En effet, la seule façon de voyager entre les planètes était de sélectionner la destination depuis le menu, ce qui a déçu tous les joueurs qui comptaient voler entre les planètes plutôt que d’utiliser un système de voyage rapide.

À plusieurs reprises les joueurs ont exprimé leur insatisfaction sur Reddit face à l’absence de voyage spatial fluide, l’un d’entre eux déclarant : “Il n’y a pas de sentiment d’exploration – ni de voyage d’ailleurs. J’aimerais au moins avoir la possibilité de voyager manuellement vers d’autres planètes et des lunes.”

Grâce à 105gun, cela est maintenant possible. Le moddeur a expliqué que son mod permet de contrôler les vitesses via des raccourcis clavier, la vitesse la plus élevée permettant de voyager à plus de cent fois la vitesse de la lumière.

Bien sûr, le mod présente certaines limites, comme des bugs visuels occasionnels à la vitesse la plus rapide et la nécessité de réduire la vitesse à l’approche d’une planète pour permettre son chargement correct. Néanmoins, il représente une avancée majeure, offrant une meilleure immersion pour tous les joueurs qui se sentent prêts à sauter le pas.

Bethesda avait clarifié sa philosophie de conception bien avant la sortie du jeu, Todd Howard déclarant que la fonctionnalité de voyage fluide entre l’espace et les planètes “n’était pas vraiment si importante que ça pour le joueur”.

Cependant, la communauté des moddeurs semble ne pas être d’accord, ils ont déjà pris des mesures pour améliorer l’expérience de voyage spatial dans Starfield, même si la solution est encore “rudimentaire” pour le moment.