Un mod de Starfield corrige plusieurs problèmes avec l’IA

Des moddeurs de Starfield ont réussi à améliorer l’IA des adversaires au cours des missions d’infiltration grâce à un nouveau mod qui vise à rendre le jeu plus immersif tout en améliorant également les Compagnons.

Les RPG de Bethesda sont presque tous conçus pour être joués avec des mods, qui améliorent souvent leurs fonctionnalités de base. Depuis sa sortie, un grand nombre de mods sont apparus sur NexusMods pour Starfield, la plupart d’entre eux cherchant à corriger ou améliorer certains aspects du jeu.

C’est notamment le cas pour le mod intitulé “Experimental Combat and Stealth AI Overhauls” créé par NickMillion qui corrige un élément clé du gameplay sur lequel de nombreux joueurs avaient émis des plaintes.

En bref, ce mod améliore l’IA des adversaires, les rendant plus intelligents lors des combats et plus réalistes lors des missions d’infiltration. Il apporte également des modifications aux Compagnons et aux PNJ, augmentant leur utilité au combat et réduisant les chances qu’ils meurent lorsqu’ils combattent seuls.

Ce mod garantit qu’il n’y ait plus d’ennemis qui “épongent les balles”. Selon la description du mod, c’est “la refonte la plus approfondie de l’IA de Starfield jusqu’à présent”. NickMillion a modifié une centaine de paramètres à travers plusieurs scripts pour y parvenir. Plusieurs variantes sont disponibles selon vos préférences. Si vous êtes seulement dérangé par l’IA en mode infiltration de Starfield, choisissez le fichier mod qui modifie uniquement le système d’infiltration.

Bethesda

Ces stratégies sont encore améliorées par le mod “Experimental Combat AI 2”. Les PNJ agiront de façon plus stratégique, utilisant fréquemment des grenades pour déloger les cibles. Par ailleurs, le mod “Experimental Stealth AI” rend l’infiltration beaucoup plus difficile, les PNJ alerteront leurs alliés lorsqu’ils découvriront un corps ou remarqueront une activité suspecte.

Le mod “Experimental Combat AI” quant à lui rend les PNJ plus intelligents, ils se mettront à couvert plus souvent et auront une meilleure coordination de groupe. Ils agiront de manière plus stratégique lors des combats, utilisant un tir de suppression, ou changeant de position si nécessaire.

Les joueurs semblent adorer cet ensemble ce mod et ses variantes, ne tarissant pas d’éloge sur le travail du moddeur. “Ce sera considéré comme l’un des mods les plus importants ajoutés au jeu”, a déclaré un internaute tandis qu’un autre joueur estime que “le jeu aurait dû être publié de cette manière”.

Il faut bien sûr prendre en compte que comme tout autre mod de Starfield, l’installation de ce mod arrêtera également votre progression des succès. Heureusement, la communauté des moddeurs a déjà créé un mod pour contourner ce problème.

