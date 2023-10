Un joueur de Starfield réalise un exploit incroyable

Après près de 200 heures de jeu, un joueur de Starfield est parvenu à réaliser le rêve d’un bon nombre de voyageurs : explorer chaque planète du RPG spatial de Bethesda.

Les planètes générées de manière procédurale dans Starfield, dont le nombre dépasse largement les 1 000, ont beaucoup fait parler d’elles depuis la sortie du RPG. Moins de la moitié de ces mondes abritent des formes de vie, mais la variété des biomes et la recherche de ressources continuent de maintenir l’intérêt des joueurs pour l’exploration.

Bien sûr, un certain nombre d’entre eux ne se soucient pas vraiment de l’exploration et préfèrent se concentrer sur la quête principale. Quoi qu’il en soit, ceux qui consacrent leur temps à fouiller chaque recoin du RPG ne laissent rien au hasard. Incroyable, mais vrai, un joueur a passé environ 200 heures à explorer chaque planète.

Un joueur de Starfield a exploré toutes les planètes du jeu

Un joueur a partagé sur Reddit une capture d’écran montrant ses données d’exploration dans Starfield, révélant qu’il a scanné au total 1 695 planètes. Sur ce nombre, 1 694 ont été entièrement explorées et l’utilisateur a atterri sur plus de 1 400 d’entre elles. Apparemment, certaines planètes n’ont pas été considérées comme explorées à cause d’un bug.

L’auteur de la publication a ensuite informé les autres joueurs qu’il avait consacré environ 180 heures à cette exploration ambitieuse, bien qu’il ait joué en tout 200 heures à Starfield.

Pour ceux qui n’aiment pas le processus d’exploration de Starfield, il a précisé que : “Il y a 5 compétences qui aident à réduire le temps et l’effort nécessaires pour explorer complètement. Je pense que l’Astrodynamique, la Zoologie, le Scan en cours, la Botanique et l’Exploration aident énormément. De plus, la formation avec le Boost Pack et le Fitness pour améliorer l’utilisation de l’oxygène sont essentiels.”

Plusieurs internautes ont salué l’effort du joueur. D’autres ont saisi l’occasion pour féliciter Bethesda, étant donné que le RPG permet aux joueurs de vivre cette expérience comme ils le souhaitent. “C’est ce que j’aime dans ce jeu, il est différent pour tout le monde. Mon personnage n’a exploré ni construit d’avant-postes, il se contente de combattre“, a souligné un joueur.

Et, à l’avenir, il pourrait y avoir encore plus à faire pour les explorateurs de Starfield. Bethesda a déjà exprimé son intérêt pour développer de nouveaux contenus après le lancement.

