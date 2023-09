Un joueur de Starfield partage une astuce pour faciliter la construction de vaisseaux

La construction de vaisseaux est considérée comme l’une des caractéristiques les plus impressionnantes et les plus immersives de Starfield. Bien qu’il puisse être amusant de passer en revue les différents composants à disposition pour construire un vaisseau spatial, cela peut rapidement devenir aussi complexe que chronophage. Heureusement, un joueur a découvert une manière de simplifier le processus et de le rendre beaucoup plus rapide.

Au cours de votre aventure dans Starfield, vous aurez pour mission d’explorer les confins les plus lointains de la galaxie. Presque chaque mission principale ou quête secondaire vous enverra sur de nouvelles planètes pour combattre des factions ennemies, étudier la flore ou construire des avant-postes. Mais avant de se lancer dans cette vaste exploration, encore faut-il avoir un vaisseau sous la main.

L’une des activités les plus populaires du jeu est la construction de vaisseaux, mais cette activité est assez complexe et elle peut s’avérer être assez chronophage. Heureusement, un joueur a trouvé un moyen de simplifier le processus pour ceux qui trouvent le menu un peu déroutant.

Une astuce pour simplifier et accélérer la construction de vaisseaux sur Starfield

Un joueur de Starfield a partagé une publication sur Reddit pour informer les joueurs que lorsqu’ils cliquent sur “LT+RT+A” sur leur manette “lorsque vous survolez une connexion” le jeu montre toutes les pièces qui peuvent s’y adapter. Cela devrait rendre le processus de construction de vaisseaux bien plus simple et rapide.

La construction de vaisseaux est un peu compliquée avec une manette à cause du manque de raccourcis. Le jeu ne vous indique apparemment pas les raccourcis exacts pour attacher divers composants. Cependant, ce n’est pas le cas pour ceux qui utilisent un clavier, où la touche G est la touche incontournable à utiliser.

Ce raccourci a aidé un bon nombre de joueurs, comme en témoigne la section des commentaires de la publication. Un joueur a également avancé que Starfield manque cruellement de tutoriels, indiquant que cette astuce aurait dû être indiquée directement dans le menu.

Tout comme pour les Fallout et les Elder Scrolls de Bethesda, il semble que chaque jour, les joueurs découvrent de nouvelles astuces sur le jeu, rendant l’ensemble beaucoup plus pratique.

