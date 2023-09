Todd Howard explique pourquoi l’IA de Starfield est “stupide”

Todd Howard, le producteur exécutif de Starfield, a révélé que l’IA de combat du RPG spatial a été délibérément conçue pour être “stupide”, afin que les joueurs s’amusent davantage.

Dans un épisode récent du podcast “The AIAS Game Maker’s Notebook“, Todd Howard a discuté de la création de Starfield, abordant tous les aspects du processus de développement du jeu. Si ce retour aux sources a dévoilé quelques surprises, un élément en particulier a pris tout le monde de court. Todd Howard a expliqué comment l’équipe avait intentionnellement rendu l’IA de combat du RPG “stupide” pour rendre l’expérience plus agréable pour les joueurs.

Le producteur exécutif de Starfield a commencé par aborder les défis inhérents à la conception du combat spatial, établissant des parallèles avec des jeux comme Faster Than Light et MechWarrior. Il a admiré les fonctionnalités de Faster Than Light et le rythme de combat plus lent des anciens titres MechWarrior.

L’objectif était de créer un système de combat spatial qui soit intuitif et qui ne nécessite pas que les joueurs mettent le jeu en pause simplement pour comprendre ce qu’il se passe et naviguer à travers les nombreux réglages. “Cette partie s’est très bien déroulée, mais ensuite il faut l’intégrer avec l’IA”, a expliqué Todd Howard.

C’est là que la difficulté intervient, semble-t-il. Il a expliqué qu’une IA ennemie trop intelligente entraînait des batailles prolongées, le joueur et l’IA se battant pour la position. Pour contourner cela, l’IA a été conçue pour être “vraiment stupide”, offrant aux joueurs plus d’opportunités.

“Il est très facile de rendre les ennemis vraiment, vraiment intelligents ou de finir dans une situation où vous êtes constamment en combat”, a déclaré Todd Howard. “Il s’avère que vous devez rendre l’IA vraiment stupide… ils doivent voler, puis ils doivent tourner, en gros comme, ‘Hé toi, pourquoi ne me tirerais-tu pas dessus pendant un moment ?'”

Le combat spatial de Starfield a été critiqué par un certain nombre de joueurs et de créateurs de contenu, Dr Disrespect le qualifiant notamment de “pire schéma et expérience d’un simulateur de vol que j’aie jamais vécu de ma vie”. Sa frustration était telle qu’il a rapidement désactivé son chat.

Alors qu’il s’agit toujours d’un sujet brûlant, cette interview de Todd Howard risque de rajouter de l’huile sur le feu.