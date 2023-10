Starfield : les “améliorations” de vaisseaux déçoivent les joueurs

Les joueurs de Starfield n’ont pas caché leur étonnement face à des “améliorations” de vaisseaux qui semblent n’avoir aucun but précis, soulignant des occasions manquées.

Le RPG spatial de Bethesda offre aux joueurs un vaste univers à explorer, rempli d’innombrables planètes avec des biomes diversifiés et des espèces uniques ainsi qu’un système de construction de vaisseaux performant, qui permet de laisser libre cours à sa créativité. Du mythique Titanic au légendaire vaisseau de Darth Maul, les joueurs n’ont cessé d’élever le niveau.

Cependant, malgré ces possibilités quasi-infinies, les joueurs sont déconcertés par la manière dont certaines options de mise à niveau des modules de vaisseaux sont “totalement inutiles”.

Dans une publication sur Reddit, un joueur de Starfield a demandé : “Pourquoi puis-je ajouter une infirmerie à mon vaisseau si je ne peux pas l’utiliser pour me soigner moi-même ? Quel est le but ? Cela semble être un énorme oubli/occasion manquée.”

Dans les commentaires, un grand nombre de joueurs ont déclaré qu’ils avaient le même sentiment, pointant du doigt d’autres occasions manquées et oublis dans Starfield.

“Pourquoi avoir une infirmerie avec laquelle on ne peut pas se soigner ? Pourquoi ajouter une soute si on n’obtient pas de stockage pour le vaisseau ? Pourquoi ajouter une cabine de capitaine si tout le monde à bord l’utilise comme une habitation normale ? Beaucoup d’occasions manquées ici”, a souligné un joueur.

D’autres ont été plus sévères, qualifiant la majeure partie du jeu comme “totalement inutile”. “Ne vous méprenez pas, j’aime ce jeu et je m’amuse à y jouer, mais il me semble que la plupart des éléments ne sont que des éléments esthétiques”, a déclaré un joueur.

“Totalement inutile. Je me souviens avoir écouté Todd Howard parler de Neon et The Lounge et je me disais : j’ai hâte d’y aller et de voir ça. Quelle déception”, a ajouté un joueur.

Si Bethesda manque d’idées, un autre joueur a simplement énuméré toutes les façons dont les modules de vaisseaux pourraient être utilisés pour améliorer l’expérience et l’immersion du joueur, suggérant que la mise à niveau de l’avant-poste d’ingénierie pourrait ajouter plus de puissance ou accélérer les réparations. Les postes de combat pourraient également ajouter plus de dégâts et des temps de rechargement plus rapides.

Bien que Starfield offre aux joueurs la possibilité de construire le vaisseau de leurs rêves, il semble qu’il y ait encore quelques améliorations à faire. Avec de futures mises à jour, Bethesda pourra améliorer l’expérience globale et l’immersion des joueurs dans Starfield.