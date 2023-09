Starfield : Faut-il dire la vérité à Hadrian ?

Au cours de votre progression dans Starfield, vous serez à un moment confronté à un choix épineux : faut-il révéler à Hadrian le secret concernant son père ou non ? Cette information pourrait mettre en péril la paix entre l’Union Coloniale, la Maison Va’ruun et le Collectif Freestar. Voici tout ce qu’il faut savoir pour peser le pour et le contre.

Starfield, comme tous les RPG de Bethesda, vous permet de terminer des quêtes de différentes manières, avec des résultats variés. L’une de ces quêtes, “L’ennemi intérieur”, vous permet de découvrir un secret et de choisir ensuite de le révéler ou non.

Starfield compte d’innombrables PNJ uniques que vous pouvez rencontrer, recruter, accomplir des quêtes pour eux, et même entretenir avec eux des relations amoureuses. Certains d’entre eux sont très mémorables, tandis que d’autres ont un rôle spécifique. Pendant la quête “L’ennemi intérieur”, vous apprenez que Vae Victis, condamné à mort pour son rôle dans les Guerres des Colonies, est toujours en vie. Il est également le père biologique de Hadrian, un PNJ que vous rencontrez plus tôt dans la quête.

Bethesda

Vous pouvez ensuite décider de divulguer la vérité ou de la garder secrète, un choix à ne pas faire à la légère !

Devriez-vous tout dire à Hadrian dans Starfield ?

Si vous cherchez à découvrir le plus de contenu possible, vous ne devriez pas dire la vérité à Hadrian. Vae Victis vous proposera une mission si vous le gardez en vie, mais si vous révélez son secret, il meurt. D’un autre côté, si vous pensez qu’il mérite d’être puni, vous aurez plusieurs occasions de révéler son existence à Hadrian.

Vous rencontrez d’abord Hadrian pendant la mission “L’ennemi intérieur” dans Starfield, dans un avant-poste attaqué par des Horrimorphes. Au fur et à mesure que vous avancez dans la mission, vous découvrez que Vae Victis est toujours en vie et travaille secrètement à New Atlantis. En fait, il est gardé par les éléments les plus secrets de l’UC.

Que se passe-t-il si vous dites la vérité à Hadrian ?

Si vous dites la vérité à Hadrian sur son père, vous n’obtiendrez pas la dernière quête bonus de l’UC. Si Hadrian sait que son père est toujours en vie, elle présentera ces preuves au Cabinet de l’Union Coloniale, qui exécutera alors Vae Victis.

Vous aurez trois occasions de parler à la Major Hadrian de son père, Vae Victis, dans Starfield. La première occasion se présente juste après que vous ayez découvert ce secret. La prochaine occasion se présente lors d’une quête peu de temps après. Vous trouverez un journal audio où l’on entend Vae Victis ordonner le génocide de Londinion pour cacher la vérité sur les Horrimorphes.

La dernière fois que vous pouvez parler à Hadrian de son père est pendant la dernière mission de l’UC, “Forger son héritage”. Vous pouvez révéler la vérité à Hadrian et au Cabinet ou mentir pour Vae Victis.

Que se passe-t-il si vous ne dites pas à Hadrian la vérité sur son père ?

Si vous choisissez de ne pas informer Hadrian de votre récente découverte, vous obtiendrez une mission bonus. Cette mission consiste à travailler avec Vae Victis pour traquer les criminels de l’Union Coloniale.

Lors de votre première rencontre avec lui dans Starfield, Vae Victis vous demande de garder son existence secrète. Selon les termes de l’Armistice, il doit être exécuté pour ses crimes. Cependant, il sert secrètement les intérêts de l’Union Coloniale dans une installation ultra-secrète au sous-sol de MAST.

