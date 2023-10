Starfield : Ce détail sur certains compagnons frustre les joueurs

Alors que les compagnons tiennent une grande place dans le quotidien des joueurs de Starfield, un détail très frustrant ôte toute envie aux joueurs d’entretenir une relation avec certains d’entre eux.

Starfield offre une multitude de façons d’établir des relations avec les compagnons qui partagent votre aventure au quotidien. De loin, le plus amusant est probablement la possibilité de flirter avec certains d’entre eux.

Bien que cela soit probablement le résultat d’un bug, à l’heure actuelle, le RPG spatial de Bethesda permet même de pratiquer la polygamie. Il existe un certain nombre de raisons qui rendent intéressant le fait d’établir des relations romantiques avec vos compagnons, mais certains joueurs estiment qu’il y a des compagnons dont il vaut mieux ne pas s’approcher.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des compagnons qu’il vaut mieux fuir dans Starfield ?

Un internaute a exprimé ses préoccupations sur Reddit, confiant qu’il n’arrivait pas à se défaire de l’idée que deux options romantiques de Starfield étaient plus frustrantes qu’intéressantes pour la simple raison qu’ils sont obsédés par leurs ex.

Les coupables semblent être Sam Coe et Barrett. Les deux personnages ont des dialogues évoquant leurs partenaires précédents qui ont fortement déplu à l’auteur de la publication.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“Sam, sans prévenir, a commencé à parler de son ex et de ses sentiments pour elle. Après cela, il est devenu moins attirant”, a-t-il expliqué. “Ensuite, je suis allé parler à Barrett et la même chose s’est produite”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres joueurs se sont également étonnés de ces obsessions. “Je veux dire, le mari de Barrett est mort, non ? Je peux comprendre cela. Mais ouais, les discussions de Sam sur Lillian sont un peu exagérées”, a ajouté un internaute.

D’autres joueurs ont été un peu plus indulgents avec le cow-boy préféré de la galaxie. “L’histoire de Sam n’est pas tant sur Lillian en tant qu’ex, mais sur Lillian en tant que co-parent, et c’est différent”, a expliqué un autre joueur.

Même si Sam et Barrett déplaisent à cause de leurs fixations apparentes sur leurs amours passés, il reste toujours Sarah Morgan. Elle semble être la favorite des joueurs, à en juger par le nombre de publications de joueurs qui se sont amourachés d’elle.

L’article continue après la publicité