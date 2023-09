Starfield : 10 éléments que le jeu ne vous révèle pas

Starfield est un RPG titanesque qui regorge de fonctionnalités à expérimenter, de planètes à explorer et d’activités à découvrir. Cependant, le jeu n’explique pas toujours tout. En ce sens, voici 10 choses que le RPG de Bethesda ne vous dit pas.

Starfield est une aventure aussi immersive qu’enrichissante à vivre, mais au début on peut facilement se sentir écraser face à l’immensité de son univers. De l’astronomique quantité de planètes explorables à la longue liste de questions, sans parler d’activités comme la création de vaisseaux, le contenu ne manque pas.

Mais s’il ne lésine pas sur la quantité d’actions possibles, le RPG spatial néglige parfois l’explication de certains éléments de gameplay qui sont pourtant très utiles. Un certain nombre de joueurs se sont par ailleurs plaints de l’absence de tutoriels. Voici de quoi vois aider dans votre voyage.

Ouvrir les portes rouges verrouillées dans Starfield

Dans Starfield, il n’est pas rare de tomber sur des portes rouges verrouillées avec le mot “Urgence” inscrit dessus. Bien qu’elles puissent sembler être purement décoratives au départ, ces portes sont en réalité accessibles. Détruisez simplement les verrous et cela les ouvrira, dévoilant un nouveau passage.

Vendre ses données d’exploration dans Starfield

Explorer des planètes dans Starfield ne sert pas uniquement à mettre à jour votre glossaire. En réalité, vous pouvez aussi gagner des crédits en vendant les données que vous aurez collectées. Rendez-vous à L’Œil dans le système Alpha Centauri et parlez à Vladimir pour vendre vos données d’exploration.

Vous pouvez également vendre ces données sur des planètes habitables à Phill Hill, situé à Cydonia sur Mars. Il offrira plus de crédits pour certaines données si elles correspondent à ses critères.

Voyages spatiaux immersifs dans Starfield

Traverser l’espace dans Starfield peut vite devenir assez répétitif. Naviguer dans les menus et attendre les écrans de chargement n’aide pas non plus. Mais il existe un moyen de rendre le processus plus fluide et immersif. Plutôt que d’ouvrir le menu pour voyager vers votre objectif, vous pouvez aussi pointer le curseur sur le point de repère et sauter instantanément à cet endroit. N’oubliez pas d’appuyer sur A sur Xbox ou E sur PC pour que l’option apparaisse.

Sauter vers des systèmes stellaires éloignés dans

La carte stellaire de Starfield présente plusieurs systèmes stellaires que vous pouvez explorer. Cependant, le jeu nécessite une amélioration du grav drive pour sauter vers ces emplacements. Pour contourner cette mise à niveau, vous pouvez sauter vers des systèmes plus proches, puis répéter le processus jusqu’à atteindre la destination souhaitée.

Les avantages du sommeil dans Starfield

Le sommeil a toujours eu de nombreux avantages dans les titres de Bethesda, et Starfield ne fait pas exception. En dormant, vous pouvez régénérer toute votre santé et cela guérit même la plupart des effets de statut.

Qui plus est, si vous parvenez à séduire l’un de vos compagnons, dormir à ses côtés vous octroiera un bonus appelé “Sécurité Émotionnelle”. Ce bonus vous donnera un boost de 15% d’XP pendant 24 minutes.

Un meilleur contrôle des vaisseaux dans Starfield

Les vaisseaux spatiaux dans Starfield peuvent être difficiles à manœuvrer. À pleine vitesse, il est relativement facile de percuter des objets, surtout lors de tentatives d’amarrage avec d’autres vaisseaux. Une méthode plus efficace pour contrôler votre vaisseau consiste à utiliser RB sur la manette, ou la barre d’espace sur le clavier pour n’utiliser que vos propulseurs. Cela vous permet d’effectuer des mouvements plus précis et d’amarrer sans endommager la coque de votre vaisseau.

Pour acquérir cette capacité, vous devez simplement améliorer votre compétence de pilote au rang 1.

Augmenter la capacité de port dans Starfield

Il est bien trop facile de se retrouver encombré dans Starfield, et c’est extrêmement frustrant. Pour éviter de passer par là, vous pouvez stocker des objets sur vos vaisseaux ou les donner à des compagnons. Cependant, le moyen le plus efficace reste d’investir dans la compétence de Musculation. Vous pouvez augmenter votre capacité de portage de 100 kilogrammes en élevant la compétence au niveau quatre.

Armes avancées dans Starfield

Les armes dans Starfield sont classées en quatre catégories, à savoir :

Base

Calibré

Raffiné

Avancé

Vous rencontrerez régulièrement des armes de l’une de ces catégories. Généralement les armes Avencé sont bien plus efficaces.

Vente et dissimulation de sa marchandise de contrebande dans Starfield

Transporter de la contrebande permet de s’enrichir, mais c’est également un moyen de vous mettre dans de beaux draps dans Starfield. Pour vous assurer de ne pas vous balader sans but avec de la contrebande à bord, sachez que ces articles illégaux peuvent être vendus à La Tanière située dans le système Wolf.

Pour cacher votre marchandise et éviter qu’elle ne soit détectée en premier lieu, rendez-vous à La Mille Rouge dans Porrima III et parlez à Lon Anderssen. Vous pouvez y acheter des soutes blindées, qui cachent tous les objets de contrebande stockés à l’intérieur.

Ramasser des objets dans Starfield

Presque tous les objets de Starfield peuvent être ramassés et déplacés par les joueurs. Pour ce faire, pointez le curseur sur l’objet et maintenez A sur une manette ou E sur un clavier.