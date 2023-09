Quels sont les meilleurs traits à prendre dans Starfield

Les traits de votre personnage peuvent avoir un impact significatif sur votre manière de jouer dans Starfield, en particulier lors de vos premiers pas en jeu. Si vous vous demandez quels sont les traits les plus avantageux à sélectionner, voici de quoi vous mettre sur la voie.

Que ce soit en offrant des choix supplémentaires lors de la réalisation de missions, plus d’options de dialogue, ou des améliorations de diverses compétences, les traits ont une certaine influence sur le gameplay dans Starfield.

Cependant, le choix n’est pas à faire à la légère. Une fois que vous choisissez vos trois traits, ils sont permanents. Vous pouvez les retirer après un certain laps de temps grâce à des quêtes, mais vous ne pouvez pas en ajouter après avoir fait vos premiers pas en jeu.

De plus, chaque trait a à la fois des inconvénients et des avantages, donc vous devez peser le pour et le contre.

Bethesda

Quels sont les meilleurs traits de Starfield ?

Objectivement, il n’y a pas vraiment de traits meilleurs que d’autres, car les traits sont destinés à personnaliser votre gameplay en fonction de la façon dont vous souhaitez jouer au jeu. Cependant, il existe des traits qui sortent du lot.

ADN Alien : ADN Alien donne un bonus de points de vie et d’endurance, ce qui est très utile au début de votre aventure, permettant d’avoir plus de marge pour d’éventuelles erreurs. Cependant, en échange les objets de soin sont moins efficaces que la normale.

Avis de recherche : Avis de recherche augmente vos dégâts lorsque votre santé est basse. Cependant, des chasseurs de primes peuvent apparaître aléatoirement et vous attaquer. Ces chasseurs de primes peuvent vous donner plus d’XP et de butin, donc cela peut être un bon trait selon la façon dont vous voulez aborder votre aventure.

Adulation héroïque : Si vous choisissez Adulation héroïque, un Fanatique vous offrira aléatoirement divers objets, et il peut même rejoindre votre équipage. Cependant, l’inconvénient est qu’il apparait aléatoirement, et il peut devenir plutôt ennuyeux.

Cocon familial : Vous pouvez rendre visite à vos parents, car ils sont vivants et en bonne santé, et lors de ces visites, vous pouvez recevoir divers bonus. Cependant, 2% de vos crédits leur seront envoyés par défaut. C’est un pari plus risqué, mais certains bonus peuvent valoir le coup.

Ce ne sont là qu’une courte liste des traits les plus universellement utiles à avoir, cependant, vous pouvez décider d’aller dans une direction différente. Que ce soit en rejoignant un groupe religieux, ou en s’engageant pleinement dans le voyage spatial avec Tête dans les étoiles.

