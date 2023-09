Comment réparer son vaisseau dans Starfield ?

Lorsque vous voyagez de planète en planète dans Starfield, votre vaisseau sera régulièrement mis à rude épreuve et si vous voulez continuer votre périple en un seul morceau, vous devrez tôt ou tard le réparer. Voici comment faire.

En plus de sa vaste histoire, Starfield regorge de planètes à explorer, de missions secondaires, et d’une quantité incroyable de personnalisations non seulement pour votre personnage, mais aussi pour votre vaisseau.

Dans le RPG spatial de Bethesda, votre vaisseau est incontournable pour les expéditions planétaires, tout comme votre Boost Pack qui vous aide à traverser le terrain une fois arrivé.

Malheureusement, au fil de vos pérégrinations, vous pourriez tomber sur des pirates qui chercheront à freiner votre progression et à s’engager dans des combats aériens, pouvant potentiellement endommager votre vaisseau. Voici donc comment vous pouvez réparer votre vaisseau dans Starfield.

Comment réparer son vaisseau de Starfield ?

Pour réparer votre vaisseau dans Starfield, vous pouvez soit : rendre visite à un technicien de services de vaisseau dans l’une des grandes villes du jeu et payer 1000 crédits pour le faire réparer, soit, si vous avez les pièces de vaisseau nécessaires, le réparer en appuyant sur le bouton indiqué sous la barre de points de vie de votre vaisseau sur le HUD.

Comment obtenir des pièces pour votre vaisseau ?

Pour obtenir des pièces de rechange, rendez-vous chez un vendeur dans l’une des grandes villes qui les propose à la vente, ou gagnez-les en pillant des vaisseaux détruits ou en récompense pour avoir aidé des vaisseaux qui subissaient des attaques.

Après avoir acheté les pièces de vaisseau, placez-les dans la soute de votre vaisseau et vous pourrez réparer votre vaisseau tout en naviguant dans l’espace. Si vous n’en avez pas suffisamment et devez réparer votre vaisseau spatial, rendez-vous chez un technicien lorsque vous atterrissez dans l’une des grandes villes du jeu et payez 1000 crédits.

Le technicien réparera complètement votre vaisseau, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’une panne éventuelle la prochaine fois que vous partirez en exploration.