Comment trouver ses parents dans Starfield ?

Starfield est un RPG tentaculaire qui regorge de planètes à découvrir et de PNJ avec lesquels interagir, sachant que chaque rencontre peut avoir une incidence sur la suite des événements ! Parmi les multiples personnages avec lesquels échanger, quoi de plus personnel que de rencontrer ses parents ? Voici tout ce que vous devez savoir pour les trouver.

Starfield est un RPG de Bethesda dans toute sa splendeur. Derrière l’univers spatial, on retrouve des éléments essentiels tels que les compétences et les origines, les systèmes de création de personnages, les PNJ avec lesquels on peut avoir une romance, ou encore les traits, qui permettent d’avoir des interactions différentes avec les PNJ et peuvent même changer la donne avec les différentes factions du jeu.

Parmi ces traits, il y en a un qui donne littéralement des parents au personnage. Bien que cela puisse sembler un peu inutile sur le papier, cela peut donner lieu à des interactions assez intéressantes et permettre de vivre une toute autre expérience. Si l’aventure vous tente, voici comment les trouver et interagir avec eux.

Où trouvez ses parents dans Starfield ?

Pour trouver vos parents dans Starfield, commencez par choisir le trait “trucs d’enfants” lors de la création de votre personnage. Grâce à ce trait vous avez des parents à qui vous pouvez rendre visite, mais en échange vous gagnez 2% d’argent en moins, car vous devez leur en envoyer.

Bethesda

Une fois que vous aurez choisir ce trait, il vous faudra compléter dans les premières quêtes principales du jeu. Après avoir terminé ces quêtes, une activité apparaîtra sur votre écran, vous demandant de rencontrer vos parents à la Tour des Pionniers. Si vous choisissez d’ignorer cette notification, votre père, comme tout parent inquiet, finira par envoyer une note à votre lieu de travail, Constellation HQ.

La Tour des Pionniers se trouve à droite dans le quartier résidentiel de New Atlantis. Une fois sur place, suivez simplement le point de repère jusqu’à la maison de vos parents.

Les interactions avec vos parents dans Starfield se produisent de plusieurs manières. Vous pouvez déclencher des conversations avec eux à tout moment et choisir parmi une variété d’options de dialogue. Naturellement, les options que vous choisissez affecteront votre relation avec eux.

Les interactions avec eux se produiront également de manière organique. Ils peuvent vous surprendre avec des cadeaux, des friandises, et même des équipements spéciaux à utiliser au cours de votre voyage. Vous pourriez également les rencontrer à des moments aléatoires de votre aventure.

Vous pouvez vous reposer et stocker vos objets dans leur maison, les écouter discuter et se chamailler, et plus encore. Cependant, tout cela a un coût. Choisir ce trait signifie que 2% de vos crédits iront à vos parents chaque semaine. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez choisir de vous débarrasser du trait plus tard via des options de dialogue, bien que ce changement soit permanent.

