Où trouver de l’adhésif dans Starfield ?

Starfield regorge de ressources à découvrir et parmi ce large éventail, l’adhésif est particulièrement utile pour réparer des objets cassés. Voici comment en obtenir.

Il y a de nombreux éléments à trouver dans Starfield au fil de vos explorations, des ressources essentielles et différents matériaux à des objets plus classiques comme des tasses et des verres. Cependant, vous tomberez parfois sur des objets utiles qui sont malheureusement cassés, c’est là que l’adhésif entre en scène.

Les adhésifs sont des matériaux courants dans le jeu, mais contrairement à d’autres ressources de base, leur capacité à réparer n’importe quel objet cassé les rends extrêmement précieux. Voici comment en obtenir dans Starfield.

Bethesda

Les adhésifs peuvent être obtenus de deux manières différentes dans Starfield :

En scannant la flore d’une planète (les racines des cactus agissent comme des adhésifs).

En les achetant dans n’importe quel magasin des grandes villes.

Scanner la flore est probablement la manière la plus compliquée d’obtenir des adhésifs dans le RPG de Bethesda. Cela est dû au fait que les planètes sont générées de manière procédurale, ce qui rend difficile de prévoir si un type particulier de plante sera disponible sur une planète ou non.

Acheter des adhésifs est bien plus efficace. Le plus grand avantage d’acheter en magasin est que le stock se renouvelle. Ainsi, vous pouvez les accumuler dans votre inventaire tant que vous avez des crédits à dépenser.

Si la chance est de votre côté, vous pourrez également récupérer des adhésifs sur les ennemis vaincus et dans les coffres éparpillés à travers le cosmos.