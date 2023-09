Les meilleurs endroits pour vendre des objets dans Starfield

Starfield regorge de ressources, de livres, d’objets sans valeur et d’objets rares que vous pouvez vendre pour gagner des crédits. Voici les meilleurs endroits pour vendre votre marchandise.

Après de longues semaines d’attente, Starfield a enfin fait son entrée dans le paysage vidéoludique. Le RPG spatial de Bethesda propose de nombreux compagnons que l’on peut recruter, une multitude d’armes, des avant-postes personnalisables et bien plus encore. L’une des particularités de Starfield, c’est l’abondance d’objets que les joueurs peuvent ramasser et vendre.

Le jeu ne se limite pas à des combinaisons spatiales ou des armes. En explorant les différentes planètes, vous tomberez sur des globes antiques, des compas, des plateaux, et même de mignonnes peluches et la bonne nouvelle c’est que tout cela peut être revendu à bon prix chez les marchands.

Où revendre avantageusement ses objets dans Starfield ?

Les vendeurs de Starfield sont dispersés à travers la galaxie. Néanmoins, certains d’entre eux se démarquent par les tarifs avantageux qu’ils proposent. Pour vendre de la marchandise, basculez simplement vers le menu de vente avec LB sur console, ou Q sur clavier et n’oubliez pas d’augmenter votre compétence en Commerce pour maximiser vos profits.