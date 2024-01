Un joueur de Starfield découvre l’autre moitié de New Atlantis après plus de 70 heures

Un joueur de Starfield a révélé qu’il avait seulement découvert « l’autre moitié » de New Atlantis, la plus grande ville du jeu, après plus de 70 heures de jeu.

Starfield a été l’une des plus grandes sorties de 2023, devenant l’un des titres phares de l’année. Avec plusieurs zones à explorer et plus de 100 heures de contenu, les joueurs découvrent encore des nouveautés, des mois après son lancement.

Cependant, un joueur de Starfield a partagé qu’après plus de 70 heures sur le jeu, il vient de découvrir une zone disponible dès le départ.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un joueur de Starfield découvre une vaste zone de New Atlantis après plus de 70 heures de jeu

Le joueur u/BipedRedBeard a partagé sa découverte sur Reddit. « Ce n’est qu’hier que j’ai réalisé que vous pouvez utiliser l’ascenseur pour atteindre le Puits à New Atlantis. À ma grande surprise, c’est une toute nouvelle section de la ville avec de nouveaux personnages, magasins, etc. ».

Il a ensuite précisé le but de son post. « Je suis sûr que la plupart l’ont déjà trouvé, mais je voulais le partager car il peut y avoir des personnes qui passent à côté… Je comprends mieux pourquoi BGS a dit que c’était leur plus grande ville à ce jour ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

New Atlantis se trouve sur la planète Jemison dans le système Alpha Centauri. Alpha Centauri se trouve près de Sol et Narion.

Si vous avez fait la campagne, New Atlantis est la première grande ville à explorer. On y arrive à la fin de la toute première mission de Starfield, « Un Petit Pas ».

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Ainsi, de nombreux joueurs de Starfield ont été surpris d’apprendre cette découverte tardive.

Un autre joueur a écrit : « C’est intéressant. D’habitude, dès que j’arrive à New Atlantis, un des gardes dit que machin a besoin d’aide pour tracer un problème électrique dans le Puits et cela crée une Activité. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le joueur initial a répondu : « J’ai eu cette activité, mais la première fois que j’ai essayé d’aller là-bas, le marqueur m’a induit en erreur et c’était déroutant, alors j’ai abandonné. Je pensais que c’était une petite salle de maintenance ou un truc du genre ».

D’autres ont également souligné que « le Puits était buggé au lancement ». Cela pourrait expliquer pourquoi certains joueurs n’ont pas pu explorer pleinement New Atlantis dès le départ.

Pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur Starfield, assurez-vous de consulter la couverture complète de notre site.

L’article continue après la publicité