Ce joueur Starfield crée un avant-poste spectaculaire après 100 heures de travail

Un joueur Starfield a récemment affiché son incroyable dévouement à une fonctionnalité largement critiquée, en investissant plus de 100 heures dans la construction d’un avant-poste pour créer une usine impressionnante.

L’univers de Starfield est un immense bac à sable dans lequel les joueurs peuvent se perdre. Le jeu de Bethesda offre des mondes et des scénarios pour tracer votre aventure dans les étoiles. Vous pouvez construire votre personnage comme bon vous semble, que vous soyez un redoutable pirate de l’espace ou un explorateur intrépide.

Pour ceux qui sont plus intéressés par l’exploration, beaucoup espéraient que les avant-postes constitueraient un élément substantiel du jeu. Cela permettrait aux joueurs de cultiver les planètes qu’ils visitent, en y créant des foyers significatifs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, le système semble un peu inachevé, surtout en comparaison avec des jeux comme No Man’s Sky où l’on peut créer d’énormes bases à travers l’univers, un aspect du jeu constamment mis à jour.

Néanmoins, un joueur a décidé de pousser la fonctionnalité aussi loin que possible. Avec beaucoup de temps et un ou deux mods, vous pouvez créer des avant-postes impressionnants dans Starfield.

Un joueur Starfield passe 100 heures pour créer un incroyable avant-poste

Dans un fil Reddit ayant recueilli plus de 20 000 upvotes à l’heure actuelle, l’utilisateur Hackoox a montré sa base sur laquelle il prétend avoir travaillé pendant plus de 100 heures. Plus qu’un simple avant-poste, il l’appelle une usine, car il semble s’agir d’une raffinerie de ressources.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’avant-poste est massif, avec des rangées et des rangées de conteneurs de fret et divers collecteurs de ressources. En termes d’échelle, c’est vraiment impressionnant. Cela montre qu’avec assez de temps, les joueurs peuvent créer des bases uniques et personnalisées sur les planètes.

De nombreux joueurs ont salué le dévouement à ce projet. Certains se demandent comment Hackoox a réussi à créer des fondations pour un terrain plat, une fonctionnalité fréquemment demandée pour les avant-postes. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une fondation utilisée, il a expliqué : “Il n’y en a pas, vous ne voulez pas faire ça à cette échelle… Croyez-moi, c’est plus de 3 000 tapis de sol empilés les uns sur les autres.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Évidemment, cela dépasserait largement la limite que le jeu vous permet de placer dans une zone d’avant-poste. Pour contourner cela, le constructeur a installé un mod de limite de construction illimitée, donc vous devrez contourner les règles pour reproduire cela.

Espérons que Bethesda continue à ajouter des fonctionnalités aux avant-postes dans Starfield. C’est une fonctionnalité plutôt sympathique, mais qui semble un peu basique pour le moment.

Cependant, avec le temps, elle pourrait devenir un système beaucoup plus robuste. Sinon, vous pouvez probablement attendre que la communauté des moddeurs prenne le relais.