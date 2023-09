Comment récupérer de la contrebande confisquée dans Starfield ?

Les crédits dans Starfield peuvent être acquis par divers moyens dans le jeu. Vendre des objets de contrebande est très rentable dans le jeu, mais ce n’est pas sans risques. Voici comment récupérer votre marchandise confisquée par la sécurité si vous vous faites attraper.

Dans Starfield, vous avez différents moyens de gagner de l’argent. Bien qu’il existe de nombreuses quêtes vous permettant de gagner quelques milliers de crédits, le transport illégal de marchandise peut vous fournir une belle somme de crédits à dépenser.

Que vous vouliez construire votre propre vaisseau ou acheter de l’équipement pour vous-même, vous aurez toujours besoin de crédits au cours de votre périple. Transporter de la contrebande comme la Flotte Écarlate n’est pas si grave, du moins jusqu’à ce que vous vous fassiez prendre. Heureusement, il y a toujours une solution, comme pour tout dans ce jeu. Voici comment récupérer votre contrebande confisquée dans Starfield.

Vos biens confisqués seront stockés dans le casier d’objets volés. Pour les récupérer, vous devrez crocheter le verrou de ce casier qui se trouve dans le bureau de la sécurité. Là, vous trouverez tous les articles qui ont été confisqués de votre vaisseau lors des contrôles réguliers.

Les objets de contrebande sont des biens illégaux de grande valeur qui peuvent être vendus à un prix attractif à l’Autorité du Commerce ou à la Flotte Écarlate. Mais comme ce sont des biens illégaux, vous ne voulez pas que l’armée ou la sécurité vous attrape avec ceux-ci sur votre vaisseau.

Bethesda

Si vous êtes pris lors d’un contrôle avant d’entrer sur une planète dans Starfield, vous pouvez soit payer pour effacer votre prime, soit choisir d’aller en prison. Dans tous les cas, vous serez transporté au bureau de sécurité de la planète. De là, faufilez-vous jusqu’au casier d’objets volés, qui devrait être tout près.

Par exemple, si vous êtes pris sur Jemison, vous trouverez votre contrebande dans le casier d’objets volés au Bureau de Sécurité de l’UC. Assurez-vous d’avoir amélioré votre compétence en Sécurité pour l’étape suivante, car vous devrez crocheter ce coffre. Ce sont des coffres de niveau Expert qui nécessitent un minimum de Niveau 2 dans la compétence Sécurité dans Starfield.

Une fois que vous avez réussi à déverrouiller le code, vous pouvez reprendre votre marchandise et vous diriger vers les vendeurs de l’Autorité du Commerce les plus proches ou la Flotte Écarlate pour les vendre. Si vous êtes à New Atlantis, vous pouvez trouver Zoe à The Well, un vendeur de l’Autorité du Commerce.