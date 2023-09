Comment obtenir les différentes fins de Starfield ?

Un certain nombre de joueurs sont déjà parvenus à la fin de Starfield, mais pour beaucoup, elle reste floue, d’autant plus qu’il existe différentes variations. Voici chaque fin de Starfield et comment y accéder.

Après de longues années d’attente, Starfield a été officiellement lancé dans le monde entier le 6 septembre. Un certain nombre de joueurs, principalement ceux qui ont profité de l’accès anticipé, ont déjà atteint la fin du jeu et ont découvert les réponses aux questions importantes qu’ils se sont posées tout au long de leur aventure.

Cependant, l’approche ambiguë de Bethesda concernant la fin de Starfield a laissé de nombreux joueurs perplexes, beaucoup ne sachant pas si le jeu a véritablement plusieurs fins ou non. Voici tout ce que vous devez savoir sur les fins de Starfield.

Starfield a-t-il plusieurs fins ?

La réponse courte est non, Starfield n’a pas plusieurs fins, le jeu tourne autour d’une seule conclusion. Cependant, ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de variations pour donner l’impression d’un jeu avec plusieurs fins.

L’essentiel de la fin est que vous devenez un “Starborn” et fusionnez avec Unity, une immense structure lumineuse circulaire. Cependant, vous rencontrerez plusieurs variations, car vous découvrirez les résultats des divers événements, le destin de vos compagnons, et plus encore. Cela vous donne une expérience complètement différente à chaque fois que vous terminez une partie avec des résultats légèrement différents.

Bethesda

Vous atteindrez la fin de Starfield une fois que vous aurez collecté tous les Artéfacts et complété l’Armillaire. À ce stade, on vous proposera de sauter dans Unity, la boule de lumière qui est le centre de toute création. Vous rencontrerez également votre personnage issu d’un autre univers et d’une chronologie différente qui vous demandera de devenir un Starborn.

En vous approchant de la gigantesque boule de lumière, vous découvrirez ce que deviennent toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre univers. Cela dépendra beaucoup des actions que vous avez entreprises lors de votre partie. Après avoir atteint la fin, vous serez transporté dans un autre univers avec vos souvenirs du passé intacts. C’est ici que vous pourrez commencer votre Nouvelle Partie Plus.

Dans Starfield, vos actions tout au long de votre partie détermineront les résultats que vous obtiendrez à la fin du jeu. Il existe trois variations différentes que vous pouvez débloquer :

Fin avec un compagnon

Cela dépendra du partenaire avec qui vous avez une relation intime dans le jeu. Avec Sarah, vous aurez des enfants qui voudront devenir des explorateurs. Avec Andreja, davantage de personnes dans la Maison Va’ruun commenceront à remettre en question son règne obsolète et se tourneront vers le monde extérieur.

Bethesda

S’allier avec Le Chasseur ou L’Émissaire

Dans Starfield, si vous vous alliez avec :

Le Chasseur : Il renaîtra. Ceci inspirera de nombreuses personnes qui voudront renverser les puissants, que ce soit pour le bien ou pour le mal.

L’Émissaire : Il continuera à prospérer dans l’univers. Ils trouveront ceux qui croient en Unity, ce qui sera l’ascension des Starborns.

Aucun d’eux : Le chemin vers Unity sera ouvert à quiconque le cherche dans les Systèmes Établis.

Fins des factions

Cela dépendra fortement de votre implication dans les factions, car vous connaîtrez l’avenir des différentes factions auxquelles vous avez adhéré. Par exemple, la Crimson Fleet pourrait être détruite par UC SysDef si vous les aidez dans le jeu. Si vous choisissez de la détruire, le voyage sera beaucoup plus sûr, mais sachez que cela fera que les membres de la faction vous attaqueront à vue.

La Constellation est la faction par défaut que vous rejoignez dans Starfield. Cela signifie que vous verrez sa fin même si vous n’en rejoignez aucune autre. La faction publie toutes les données concernant les Artéfacts, Unity et les Starborn. Cela donne aux explorateurs spatiaux dans les Systèmes Établis une raison de repartir à la recherche des étoiles.

Pouvez-vous choisir de ne pas sauter dans l’Unity dans Starfield ?

Oui, vous pouvez choisir de ne pas sauter dans l’Unity dans Starfield. Cependant, cela n’activera pas la fin et la Nouvelle Partie Plus. Vous pouvez toujours explorer et acquérir des compétences dans votre univers actuel et sauter dans l’Unity lorsque vous êtes prêt à terminer votre première partie.

