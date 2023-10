Cette situation étonnante stupéfie les joueurs de Starfield

Un joueur de Starfield a laissé la communauté bouche bée après avoir révélé qu’il était marié à la fois à Sarah et Andreja dans le RPG spatial de Bethesda.

Depuis la sortie du jeu, les joueurs de Starfield ont découvert toutes sortes de fonctionnalités surprenantes, d’événements étranges et de bugs hilarants. À présent, la publication d’un internaute sur Reddit a mis en lumière un autre scénario tout aussi inattendu et déroutant où un joueur a réussi à épouser deux personnages en même temps après avoir réussi un test de persuasion.

Le joueur a partagé son expérience sur la façon dont il en est venu à épouser Sarah et Andreja simultanément, déclarant : “J’ai trompé Andreja avec Sarah et on m’a dit de parler à Andreja. Elle était furieuse, mais j’ai réussi un test de persuasion qui disait en gros : ne sois pas fâchée chérie, et je m’attendais vraiment à être largué, mais il semble que tout ce qu’il a fallu c’était un simple test de persuasion et maintenant j’ai deux épouses…”

Cet effet de persuasion n’a pas seulement étonné le joueur, mais aussi la communauté de Starfield, car de nombreux joueurs découvrent seulement maintenant qu’il est possible de courtiser deux personnages en même temps.

Un joueur a répondu avec incrédulité : “Attends, comment ? Andreja m’a dit qu’elle ne voulait pas partager quand j’ai essayé de la séduire alors que j’étais avec Sarah.” Un autre internaute a clarifié la situation en indiquant : “Apparemment, Sarah vous acceptera si vous êtes d’abord avec Andreja, mais pas l’inverse.”

Starfield permet aux joueurs de développer des relations avec leurs compagnons en débloquant des quêtes de compagnon, ce qui peut même conduire au mariage.

L’option permettant de flirter avec d’autres compagnons ne disparaît pas même après le mariage, ce qui signifie qu’il est certainement possible de travailler sur des relations avec d’autres compagnons même lorsque l’on est engagé avec un autre.

Et si vous vous demandez qui se réveille avec le personnage du joueur après avoir dormi, les opinions sont partagées. Certains joueurs ont rapporté que celui que vous choisissez comme compagnon actif est celui avec qui vous dormez, tandis que d’autres disent que c’est simplement celui qui est le plus proche à ce moment-là.