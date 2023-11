Des bugs dans le mode New Game Plus de Starfield perturbent les joueurs

Les joueurs de Starfield sont déconcertés par une série de bugs étranges qu’ils rencontrent dans le mode New Game Plus du jeu.

Starfield, l’épopée spatiale en monde ouvert de Bethesda, offre une expérience de jeu unique où les joueurs peuvent explorer un vaste univers, tout en accomplissant des quêtes et en débloquant des capacités puissantes connues sous le nom de de Pouvoirs.

Ces pouvoirs sont des éléments cruciaux de l’expérience de jeu pour beaucoup et peuvent être améliorés grâce à New Game Plus, un mode de jeu qui permet aux joueurs de recommencer l’histoire du jeu, tout en conservant leurs capacités et leurs connaissances.

Pourtant, New Game Plus de Starfield s’avère chaotique pour certains joueurs qui rencontrent des bugs et des glitches graves, comme être invisible tout le temps et rester bloqués dans Temps Déphasé.

Le bug de NG+ de Starfield provoque le chaos avec des bugs sans fin

Note : spoilers du mode New Game Plus de Starfield à suivre.

En entrant dans le mode New Game Plus de Starfield, les joueurs renaissent dans un nouvel univers.

Chaque jeu a une manière différente d’aborder New Game Plus, mais celle de Starfield mise sur la rejouabilité et permet également aux joueurs de continuer à renforcer leurs 24 Pouvoirs en visitant les temples du jeu controversés car « catastrophiques ». En fait, les temples ont été qualifiés de « terribles » au point que les joueurs trichent pour la première fois pour les contourner.

Atteindre New Game Plus 10 est possible après avoir visité 240 de ces temples, ce qui signifie que tout joueur qui atteint ce jalon a réalisé un exploit remarquable ou simplement triché de nombreuses fois.

Cependant, il semble que cela entraine un ensemble de défis pour le moins inattendus.

Un joueur dévoué qui a réussi à atteindre NG+10 a partagé son expérience sur Reddit, partageant un clip de jeu avec le titre, « Bienvenue à NG+10. Je suis complètement invisible, sans vêtements et le Temps Déphasé X est permanent ».

Le Temps Déphasé, l’un des nombreux pouvoirs spéciaux du jeu, est connu pour ralentir le gameplay presque à l’arrêt, offrant un avantage stratégique unique dans les situations de combat.

Cependant, le Temps Déphasé était interminable pour ce joueur, provoquant une expérience de jeu significativement ralentie même en ne faisant rien de spécial. De plus, le clip de jeu montre un bug étrange qui a rendu leur personnage totalement invisible.

Le joueur était perplexe, écrivant qu’il est juste retourné en NG+ 9 pour l’instant jusqu’à ce que les bugs et les glitches en NG+ soient résolus.

Mais il semble que ces bugs bizarres ne soient pas si rares.

La communauté a rapidement proposé des solutions rapides et des solutions potentielles aux problèmes, un joueur suggérant, « Le Temps Déphasé bug de temps en temps et ne s’arrête pas. Si cela arrive, vous pouvez sauvegarder, quitter et recharger. Lorsque vous rechargez, vous serez toujours dans le Temps Déphasé, mais il se terminera en quelques secondes (en tout cas c’est comme ça que je fais pour régler le problème) ».

Un autre joueur expérimenté de Starfield a ajouté, « Si vous vous asseyez quelque part, comme sur un banc, ça réglera le problème ».

Alors que les solutions peuvent offrir un soulagement temporaire aux joueurs rencontrant ces bugs et glitches bizarres dans leur aventure New Game Plus de Starfield, d’autres peuvent simplement vouloir attendre que des corrections officielles soient annoncées.