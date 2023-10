Bethesda ne tient pas ses promesses, les joueurs de Starfield restent dans le flou

Les joueurs de Starfield sont de plus en plus frustrés par le manque de mises à jour déployées depuis la sortie du jeu, avec seulement quelques patchs qui n’ont résolu que quelques problèmes.

Si certains joueurs explorent librement les nombreuses planètes de Starfield depuis la sortie du RPG, d’autres ont droit à leur lot de bugs et de problèmes.

Dans la plupart des cas, ces bugs sont si dérisoires qu’ils font surtout rire les joueurs, comme être lancé dans l’espace sans leur vaisseau ou au contraire quand leur vaisseau décolle sans eux. Cependant, certains joueurs sont confrontés à des problèmes plus frustrants tels que la disparition de leurs vaisseaux, des problèmes d’avant-postes et plus encore.

Starfield : où sont les mises à jour promises ?

Dans une mise à jour du 14 septembre, Bethesda a dit aux joueurs de “s’attendre à un intervalle régulier de mises à jour qui inclueront les fonctionnalités les plus demandées par la communauté”. Mais maintenant, les joueurs se demandent où sont passées ces fameuses mises à jour.

Depuis cette annonce, il n’y a eu que deux mises à jour de déployées, la plus récente étant datée du 9 octobre, qui n’a abordé que des problèmes dérisoires et de petites amélioration. Le manque de communication de Bethesda a laissé les joueurs dans le flou quant aux mises à jour à venir et à la date à laquelle ils peuvent les attendre.

Un joueur s’est rendu sur Reddit pour exprimer sa frustration, joignant une capture d’écran de la mise à jour de septembre de Bethesda et demandant : “Qu’est-il arrivé aux mises à jour régulières ?”

Dans les commentaires, les joueurs ont partagé une liste des problèmes et des bugs auxquels ils ont dû faire face, réclamant des ajustements.

Bethesda a assuré aux joueurs que Starfield est un jeu qu’ils prévoient de soutenir “pendant de nombreuses années à venir”. Les joueurs sont encouragés à continuer de faire des retours, même s’ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes immédiatement. Il n’y a plus qu’à attendre qu’ils sortent de leur silence radio.

