Codes Roblox Pet Simulator X | Diamants et Pièces | Juillet 2023

Le jeu Roblox Pet Simulator X vous permet de collectionner des animaux de compagnie et de partir à l’aventure à leurs côtés. Découvrez les codes promo qui vous aideront dans votre progression.

Pet Simulator X développé par BIG Games est un jeu Roblox qui vous transporte dans un monde coloré et vibrant rempli de créatures adorables.

En obtenant des œufs, vous pourrez alors adopter ces fabuleuses créatures qui vous le rendront bien puisqu’elles vous aideront à collecter des ressources indispensables : les pièces et les diamants.

Avec ces ressources, vous pourrez explorer toujours un peu plus loin le monde de Pet Simulator X, à la recherche d’œufs et de compagnons toujours plus puissants.

Afin de vous aider à progresser plus rapidement dans ce jeu Roblox, il existe des codes promo offrant des diamants ou encore des boosts de pièces. Voici ces codes.

Codes promo actifs de Pet Simulator X | Juillet 2023

Malheureusement, il n’y a actuellement aucun code actif pour Pet Simulator X.

Bien qu’aucun nouveau code n’ait été publié depuis un certain temps, des récompenses telles que les Boosts de Pièces et les Diamants ont déjà été offertes aux joueurs par le passé.

Tout laisse donc à penser que de novueaux codes finiront par être proposés afin de vous aider dans votre progression.

Code Récompense – –

Comment utiliser les codes Pet Simulator X

Avant de pouvoir échanger des codes, vous devrez d’abord atteindre le rang Basique. Vous le débloquerez facilement après avoir joué un moment à Pet Simulator X.

Après avoir fait cela, activer des codes dans le jeu est extrêmement simple :

Rendez-vous sur la page officielle de Pet Simulator X et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu.

pour lancer le jeu. Une fois dans le jeu, en bas de votre écran, vous verrez une icône circulaire qui indique ‘ Pets ‘ lorsque vous passez la souris dessus.

‘ lorsque vous passez la souris dessus. Cliquez et une fenêtre apparaîtra. En bas, vous verrez maintenant quatre icônes – cliquez sur l’étoile .

. Un autre menu apparaîtra au centre de votre écran. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez ‘ Redeem Game Codes ‘.

‘. Cliquez, puis entrez votre code dans le champ prévu à cet effet, et cliquez sur ‘ Redeem! ‘

‘ C’est tout ! Votre code est maintenant activé

Liste des codes Pet Simulator X expirés

Codes Récompense 1Mfollowers 5x Triple Coin Boosts 404roblox 8x Triple Coin Boosts happyholidays 3x Triple Coin Boosts tonsofcoins 3x Triple Coin Boosts xmas 5,000,000 Gingerbread santapaws 8x Triple Damage Boosts 1billion x5 Triple Coins Boosts 1mplus300k 2x Ultra Lucky Boosts alienpets 2x Super Lucky Boosts happysaturday11 3x Triple Coin Boosts its1million 100,000 Gems yaydiamonds 50,000 Diamonds yaydiamonds2 50,000 Diamonds 700kDiamonds 25,000 Diamonds anothertriple Coin Boost Back2Back Free Reward bandsundrbidn 30,000 Diamonds big1234 Triple Coin Boost blamedavid Triple Coin Boost clouds Free Reward easy125k Triple Coin Boost easyboosts Triple Coin Boost EzDiamonds150k Triple Coin Boost FirstUpdate Free Reward FreeDiamonds0 Free Reward halfamillion Free Boost / 10,000 Diamonds im2lucky 3x Ultra Lucky Boosts its1million 100,000 Diamonds Lucky50k Super Lucky Boost morecodes3 Ultra Lucky Boost MoreCoins180k Triple Coin Boost morecoins4u Triple Coin Boost plaid1234 Triple Coin Boost pumpkin333 Free Reward Release 1,000 Diamonds sorry4thewait Free Reward steampunkpets Triple Coin Boost Super25k 5,000 Diamonds SuperUltra1 Ultra Lucky Boost triple275k Triple Coin Boost triple800 Triple Coin Boost Triple80k Triple Coin Boost TripleCoins999 Triple Coin Boost Ultra225k Ultra Lucky Boost Underworld Free Reward VoiceChat 2x Triple Coin Boost

À quoi servent les codes Roblox Pet Simulator X ?

Les codes Pet Simulator X sont le moyen idéal d’accélérer votre progression en jeu. Certains vous offriront par exemple un boost temporaire à vos gains de pièces, alors que d’autres vous donneront immédiatement de grandes quantités de diamants.

Utiliser un code Roblox ne prend que quelques secondes, et c’est pourquoi nous vous conseillons de régulièrement revenir sur cet article pour trouver de nouveaux codes, et donc de nouvelles récompenses gratuites.