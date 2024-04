Codes Dragon Blox (avril 2024) : Zenny et tickets gratuits

Pas besoin de vous inquiéter de manquer de Zenny, de boosts et d’autres ressources dans Dragon Blox grâce à notre liste de codes. Voici tous les codes actifs en avril 2024.

Voler, se renforcer et vaincre des méchants, ce n’est pas seulement ce que font nos guerriers Z bien-aimés. Dans Dragon Blox sur Roblox, vous explorez également les limites de votre naissance Saiyan. Que ce soit en acceptant des quêtes, en devenant un super Saiyan et en anéantissant vos ennemis, Dragon Blox vous offre tout cela.

De plus, de nombreuses améliorations et capacités sont à débloquer dans ce jeu, et elles nécessitent des Zenny. Pour vous aider à obtenir ces améliorations, nous avons dressé une liste de tous les codes Dragon Blox actifs. Alors dépêchez-vous et récupérez vos cadeaux dès maintenant.

Codes actifs de Dragon Blox (avril 2024)

Il n’y a actuellement aucun code actif sur Dragon Blox. Les développeurs peuvent publier de nouveaux codes à tout moment, alors assurez-vous de revenir régulièrement vérifier.

Comment utiliser un code dans Dragon Blox ?

Pour utiliser un code dans Dragon Blox, suivez simplement ces étapes :

Rendez-vous sur la page officielle de Dragon Blox et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu. Cliquez sur Jouer et entrez dans le jeu. Cliquez sur le bouton Menu sur le côté gauche de l’écran et appuyez sur le bouton “Échanger un code” Entrez le code dans la boîte. Appuyez sur “Échanger” pour obtenir vos récompenses gratuites.

Les codes sont sensibles, assurez-vous donc de les entrer tels qu’ils sont mentionnés.

Codes expirés

July2023FREESKILLRESET

July2023REBIRTH&GOLDCODEWeek1

July2023FREEREBIRTH!

UPDATE16.5ISHERE!

400MPLAYS!

500MPLAYS!

UPDATE16ISHERE!

MARCH2023REBIRTH&GOLDCODEWeek2

1MGROUPMEMBERS!

300MPLAYS!

MARCH2023REBIRTH&GOLDCODEWeek1

FEB2023REBIRTH&GOLDCODEWeek4

UPDATE16ISHERE!

May2023REBIRTH&GOLDCODEWeek1

May2023REBIRTH&GOLDCODEWeek5

May2023FREEREBIRTH!

MARCH2023REBIRTH&GOLDCODEWeek4

May2023FREESKILLRESET

MARCH2023FREEREBIRTH!

100KYTSUBS

MARCH2023FREESKILLRESET!

MARCH2023REBIRTH&GOLDCODEWeek3

FEB2023REBIRTH&GOLDCODEWeek3

FEB2023REBIRTH&GOLDCODEWeek2

FEB2023FREESKILLRESET!

FEB2023FREEREBIRTH!

FEB2023REBIRTH&GOLDCODE#1

2023REBIRTH&GOLDCODE#2

JAN2023FREEREBIRTH!

JAN2023FREESKILLRESET!

2023ISHERE!

2023REBIRTH&GOLDCODE#1

DB_WELCOME2023!

DEC2022FREESKILLRESET!

DEC2022FREEREBIRTH!

2023ISALMOSTHERE!

HALLOWEEN2022!

XMAS22CODE!

À quoi servent les codes de Dragon Blox ?

Semblables aux autres jeux Roblox, les codes Dragon Blox offrent des récompenses gratuites comme des Zenny et des boosts. Les développeurs publient de nouveaux codes lorsque le jeu atteint un nouveau jalon ou lors d’un événement.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes Dragon Blox pour avril 2024.