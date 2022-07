Rainbow Six Siege Extraction, le mode Zombies de la licence ?

Si vous êtes fans du mode Zombie de Call Of Duty mais avez fait la transition sur Rainbow Six Siege. Vous pourriez vous poser la question de si oui ou non un mode du même type est présent dan le jeu. La réponse ? En quelque sorte.

Rainbow Six Siege a introduit un événement à durée limitée appelé Outbreak lors du lancement de l’opération Chimera. Cet événement est devenu l’un des plus appréciés de toute l’histoire de Rainbow Six Siege, tournant autour d’une épidémie qui ravageait Truth or Consequence, au Nouveau-Mexique.

Advertisement

Lire aussi – Les meilleurs Agents de Rainbow Six Extraction | Tier List

Outbreak est en fait devenu la source d’inspiration de Rainbow Six Extraction, un jeu dans lequel des équipes de trois opérateurs doivent affronter différents extraterrestres pour accomplir des missions à travers le pays.

Fonctionnement d’Outbreak et Extraction dans Rainbow Six Siege

Pour combattre les agents, un parasite alien a créé des formes humanoïdes connues sous le nom de Protéens. Les Protéens ressemblent étrangement aux opérateurs existants et son mortel pour les joueurs.

Les modes possèdent donc des vagues d’aliens qui vous foncent dessus tout au long de votre mission. Ces Aliens contrôlés par l’IA sont plus ou moins, en termes de mécaniques, des reskins des Zombies de CoD.

Advertisement

Très classique en termes de fonctionnalité, ce mode “Horde” de Rainbow Six Siege est le cousin tactique du mode Zombie classique de CoD.

Encore une fois, ce sont des aliens au lieu de zombies, mais le sentiment opprimant de l’ambiance, ainsi que l’aspect arcade du mode Zombies se retrouvent très bien dans Extraction.

Si vous avez été, comme beaucoup, déçu par le mode Zombies de Vanguard n’hésitez pas à expérimenter Extraction, qui sait, vous aurez peut-être une bonne surprise ?