Un problème de Pokémon Go décourage les joueurs dans les Raids de Boréas

Alors qu’une nouvelle semaine de raids Pokémon Go se déploie à travers le monde, certains joueurs des régions orientales se sentent déçus, car il semble que le dernier boss de Raid présente un problème flagrant.

Les joueurs de Pokémon Go sont toujours impatients de combattre les derniers boss de Raids Pokémon Go, car cela offre souvent l’occasion d’ajouter un Pokémon puissant à ton équipe, et parfois une forme shiny rare est également à saisir.

Pour de nombreux joueurs enthousiastes, le prochain tour de raids Pokémon Go a commencé, car le nouvel horaire débute généralement à 10 heures, heure locale, et les joueurs de l’Est en Nouvelle-Zélande, en Australie et même au Japon commencent déjà à relever le défi de cette semaine.

Malheureusement, cependant, beaucoup signalent un gros problème, et ce n’est pas la première fois que cela se produit non plus.

Les fans de Pokémon Go pensent que Boréas en Forme Totémique n’a pas de version shiny

Dans un post partagé sur Reddit par le joueur de Pokémon Go earth45319, ils ont commenté : « Boréas Totémique en shiny est peut-être n’a pas été activé selon le site web japonais. »

Le post renvoie à un commentaire sur X (Twitter) de @pokemongo_db qui collectent des données, et il semble que jusqu’à présent, il n’y ait aucun rapport de quelqu’un ayant capturé un Tornadus en Forme Totémique shiny dans les raids de cette semaine ou lors de l’heure de Raid.

D’autres utilisateurs ont rapporté la même chose, avec le créateur de contenu populaire Pokémon Go @FleeceKing commentant sur X (Twitter) avec : « 1 000+ raids signalés de Tornadus Therian avec ZÉRO shinies rencontrés. On dirait que maman et moi avons perdu notre temps à faire notre heure de raid, désolé pour tous ceux qui ont rejoint nos raids. »

Les joueurs de Pokémon Go dans le post Reddit original ne sont pas satisfaits, avec un commentaire : « Sûrement c’est plus de travail de les activer et de les désactiver tout le temps. » Alors qu’un autre ajoute : « Espérons qu’ils rembourseront avec des passes premium. »

Niantic n’a pas encore abordé le problème, mais nous garderons un œil sur les nouvelles de cette situation.