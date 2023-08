La communauté Pokémon Go choquée par la Go Fest “folle” d’Osaka

Les joueurs de Pokémon Go des zones rurales sont ébahis après avoir vu ce que les joueurs vivent à Osaka, au Japon.

Comme de nombreux fans de Pokémon Go le savent probablement déjà, les festivités du Go Fest 2023 ont débuté dans certaines grandes villes à l’image de Londres et Osaka, respectivement au Royaume-Uni et au Japon.

Sans surprise, de très nombreux dresseurs se sont réunis dans ces villes pour profiter des célébrations.

Certains dresseurs ont partagé leur expérience de jeu sur les réseaux sociaux pour que d’autres dans la communauté puissent la voir, et les fans des zones rurales sont absolument ébahis par la folie Pokémon Go qui s’est emparée d’Osaka depuis le début de la GO Fest, le 4 août.

Les joueurs de Pokémon Go ébahis par la Go Fest d’Osaka

Un post sur le subreddit de Pokémon Go a mis en évidence à quel point l’événement du Go Fest 2023 à Osaka est animé. Un joueur a partagé une capture d’écran impressionnante, montrant une zone extrêmement dense en Arènes et PokéStop, avec chaque PokéStop équipé d’un Module Leurre.

Les fans dans les commentaires – en particulier ceux des zones rurales – étaient choqués et “envieux” en découvrant à quoi ressemble Pokémon Go dans cette ville iconique du Japon.

Un joueur a noté que la capture d’écran montrait “plus d’Arènes à l’écran que je peux en trouver dans un rayon de 3 km”. D’autres avaient l’impression de manquer quelque chose, comme un dresseur qui a demandé : “Pourquoi ne suis-je pas né au Japon ?”

Pour couronner le tout, des dresseurs vivant au Japon ont remué le couteau dans la plaie, assurant que Pokémon Go ressemblait à cela presque tout le temps, et pas seulement lors de la GO Fest.

Un autre joueur de Tokyo a également ajouté : “Je vis à Tokyo et c’est pareil. Ces Américains ruraux ne pourraient pas supporter le rythme de jeu de Pokémon Go au Japon. Chaque jour est un Go Fest ici.”