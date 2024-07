Pokémon Go était enfin disponible dans ce pays interdit à l’origine

Après avoir été bloqué un an seulement après sa sortie, Pokémon Go est finalement arrivé en Chine continentale grâce à un glitch de 30 minutes qui a mystérieusement levé l’interdiction à l’échelle nationale.

Lorsque Pokémon Go a été initialement lancé en 2016, le jeu mobile extrêmement populaire a rapidement été interdit en Chine, le pays invoquant des préoccupations de sécurité nationale et de sécurité des consommateurs comme raisons principales, en se concentrant sur le manque de vigilance lors de l’utilisation d’un mobile.

Cependant, lors d’un étrange glitch le 7 juillet 2024, de nombreux joueurs de Pokémon Go ont pu ouvrir leurs jeux et explorer la Chine continentale dans leur jeu, avec des Arènes non occupées, des PokéStops et des apparitions sauvages à travers le pays.

L’étendue du contenu sur la carte était principalement due au fait que l’interdiction avait eu lieu en 2017, donnant aux joueurs la possibilité de soumettre leurs propres PokéStops et Arènes, ce qui s’est avéré utile sept ans plus tard.

Malheureusement, cette arrivée semble être purement un glitch, car l’accès n’a duré qu’une demi-heure et n’est plus disponible.

Néanmoins, la communauté Pokémon Go s’est enthousiasmée pour cet accès supplémentaire, beaucoup appréciant la disponibilité des Arènes non occupées. Bien que ce soit définitivement l’une de ces Arènes d’où vous ne récupérerez jamais votre Pokémon, étant donné sa nature interdite.

En plus des Arènes non occupées, certains joueurs ont réussi à obtenir quelques cartes postales de zones auparavant géobloquées, l’un d’eux partageant une capture de la place Tian’anmen à Pékin. Bien qu’elles ne soient pas excellentes pour obtenir des ressources supplémentaires ou des Pokémon régionaux verrouillés, les cartes postales sont parfaites pour les collectionneurs à la recherche de trouvailles rares dans le jeu.

Actuellement, aucune explication n’a été donnée sur les raisons de la levée de l’interdiction géographique en Chine continentale, ni pourquoi elle n’a duré qu’une demi-heure.

