Des joueurs de Pokémon Go en ont assez des défis vraiment “inutiles”

Les joueurs de Pokémon Go en ont assez des Défis d’équipe trouvés dans le jeu mobile, après que de nombreux dresseurs de la communauté aient jugé que les tâches ne valaient pas la peine d’être accomplies.

Pokémon Go a développé une base de fans passionnés au fil des ans, qui partagent leur admiration pour le jeu et les divers monstres de poche qu’ils ont capturés en cours de route.

Cependant, de nombreux joueurs de la communauté ont souvent partagé leur dégoût pour les fonctionnalités, les bugs et tout problème qui survient dans le jeu mobile Pokémon de Niantic. Que ce soit des bugs non résolus depuis 7 ans ou de nouveaux Pokémon shiny “ridiculement mauvais”, des sujets brûlants apparaissent régulièrement.

L’un d’eux est Party Play, qui, malgré son lancement en octobre 2023, a vu les joueurs exprimer qu’ils en avaient assez de la fonctionnalité des Défis d’équipe.

Les joueurs de Pokémon Go en ont marre des récompenses médiocres des Défis d’équipe

Le joueur de Pokémon Go 69Til420 a exprimé : “Ces défis stupides et inutiles ne font que me frustrer. Les récompenses sont extrêmement décourageantes. Ce ne sont même pas de vraies récompenses.” Le post était accompagné de divers captures d’écran de différents Défis d’équipe et de leurs récompenses.

“Il est certain que je ne ferai plus jamais ces défis, car je finis par être frustré et dois arrêter de jouer au jeu. Merde aux défis et merde à la personne qui a conçu le système de récompenses”, ont-ils fini par déclarer.

Une grande partie de la frustration soulignée par les joueurs venait de la quantité de Poké Balls, d’autres objets et du temps que les joueurs utilisaient en essayant de compléter chaque tâche, puis en recevant des récompenses médiocres.

D’autres étaient d’accord, mais ont suggéré des moyens par lesquels Niantic pourrait les améliorer, comme un “système de récompenses cumulatives”. L’idée était que plus de tâches sont complétées par votre équipe, meilleures seront les récompenses données, comme l’a répondu un autre : “La récompense, c’est les amis que vous vous êtes faits en cours de route.”

Des vagues de commentaires ont également fait écho aux frustrations avec la limite d’une heure : “Ma femme et moi arrêtons toujours de jouer au lieu de refaire l’équipe. On dirait qu’ils ont intégré un minuteur pour abandonner.”

Malgré les vagues de critiques reçues par les Défis d’équipe, la fonctionnalité globale de Party Play a été saluée pour son ajout au jeu, qui encourage et nécessite que les dresseurs fassent équipe IRL.