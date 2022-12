Où trouver Vorastérie et Prédastérie dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Vorastérie et Prédastérie sont de retour dans Pokémon Écarlate et Violet ! Si vous tenez à tout prix à ajouter ces Pokémon aquatiques à votre Pokédex, voici où trouver un Vorastérie sauvage et comment obtenir sa forme évoluée, Prédastérie. Rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin de fouiller les fonds marins pour les trouver.

Vorastérie et Prédastérie font leur grand retour dans Pokémon pour Écarlate et Violet, dérivant au gré des marées autour de Paldea, attendant d’être attrapés. Ces 2 Pokémon qui ressemblent respectivement à une méduse et à une anémone sont de type Poison et de type Eau. Ils ont tous deux fait leurs débuts dans la septième génération de la franchise.

Vous trouverez ci-dessous tout ce dont vous avez besoin pour attraper un Vorastérie dans Pokémon Écarlate et Violet et le faire évoluer en Prédastérie, un Pokémon bien plus menaçant.

Vous pouvez tomber nez à nez avec un Vorastérie en train de nager si vous vous aventurez dans la mer autour de la côte de la Zone Est n°2.

The Pokemon Company Vorastérie peut être facilement trouvé en s’aventurant sur la cote est de Paldea.

Ce Pokémon est assez commun dans Écarlate et Violet, donc en trouver un en explorant les eaux peu profondes ne devrait pas être difficile.

Où trouver Prédastérie dans Écarlate et Violet ?

Malheureusement la forme évoluée de Vorastérie, Prédastérie, ne peut pas être trouvée dans la nature à Paldea. Pour en obtenir un vous n’aurez d’autre choix que de faire évoluer Vorastérie en Prédastérie.

Vous pouvez obtenir un Prédastérie en entraînant votre Vorastérie jusqu’au niveau 38 et en le laissant par la suite évoluer naturellement.

La bonne nouvelle c’est qu’il n’y a pas d’objets requis pour faire évoluer Vorastérie en Prédastérie dans Écarlate et Violet.