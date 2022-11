Où trouver Stalgamin, Oniglali et Momartik dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Bien que fragiles, les Pokémon de type Glace sont des atouts précieux dans n’importe quelle équipe, en particulier Stalgamin et ses évolutions. Voici tout ce que vous devez savoir pour trouver et capturer Stalgamin, Oniglali, et Momartik dans Pokémon Écarlate et Violet.

Comme d’autres régions de la licence, Paldea a une zone massive au nord appelée Mont Nappé, où une variété de Pokémon de type glace peut être trouvée en abondance.

Parmi les nombreux Pokémon qui errent dans cette montagne glaciale on retrouve Stalgamin, un Pokémon de la troisième génération et ses évolutions Oniglali et Momartik.

Bien que Stalgamin ait une rude concurrence avec les nouveaux Pokémon de type Glace de la neuvième génération comme Balbalèze, il peut toujours s’avérer être un membre utile de n’importe quelle équipe. Voici où vous pouvez trouver Stalgamin et ses évolutions dans Pokémon Écarlate et Violet .

Où trouver Stalgamin dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Les dresseurs peuvent trouver Stalgamin très facilement dans toute la région du Mont Nappé. Avec un peu de chance, il est même possible de trouver des Stalgamin errants dans des zones qui ne sont pas particulièrement couvertes de neige.

Game Freak Vous pouvez trouver facilement un Stalgamin au Mont Nappé.

Cependant, il est important de noter que les Pokémon qui peuplent la zone nord de Paldea sont de très haut niveau. Par conséquent, les dresseurs qui veulent essayer d’attraper un Stalgamin rapidement doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils explorent le nord de la carte.

Où trouver Oniglali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Comme Stalgamin, Oniglali est aussi une rencontre courante dans la région du Mont Nappé. Cependant, Oniglali ne peut être trouvé que dans certaines parties de la région, à savoir :

Game Freak Oniglali ne peut être trouvé que dans 3 zones spécifiques.

Le côté Est du Mont Nappé

La Zone Nord n°3

La zone enneigée au-dessus du Lac Asrol.

Bien que Oniglali soit présent dans moins de zones que Stalgamin, il n’est pas particulièrement rare de le rencontrer.

Contrairement à Stalgamin et Oniglali, Momartik est une rencontre rare dans toute la région du Mont Nappé.

Game Freak Contrairement à Stalgamin et Oniglali, Momartik ne sera pas évident à trouver.

Il faudra miser sur des petits coups de pouce comme les sandwichs et leurs auras gustatives pour trouver plus facilement un Momartik dans la nature.

Les joueurs qui souhaitent faire évoluer Stalgamin en Oniglali doivent simplement le faire monter au niveau 42.

Momartik, quant à lui, doit remplir certaines conditions pour évoluer. Momartik ne peut évoluer qu’à partir d’un Stalgamin femelle exposé à une Pierre Aube.

Les dresseurs peuvent trouver des pierres d’aube dans Pokémon Rouge et Violet dans quelques endroits comme les enchères à Porto Marinada dans la Zone Ouest n°2.