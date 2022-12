Où trouver Manzaï et Simularbre dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

THE POKEMON COMPANY

L’un des Pokémon les plus emblématiques de la deuxième génération 2, Simularbre, et sa préévolution Manzaï sont de retour dans Écarlate et Violet. Découvrez donc où vous pouvez les capturer.

Les fans de Pokémon Or, Argent, Cristal, et de leurs remakes se souviennent probablement du Pokémon de type Roche Simularbre grâce à sa fonction de barrage que les dresseurs doivent combattre pour progresser.

Et pour tous les dresseurs qui ont un faible pour les Pokémon Imitation, sachez que Simularbre et sa préévolution Manzaï peuvent être trouvés dans Pokémon Écarlate et Violet.

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que vous devez savoir pour les trouver.

Où trouver Manzaï dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Manzaï est l’une des premières rencontres dans Pokémon Écarlate et Violet et peut être trouvé communément autour de Plato Real. De plus, les dresseurs peuvent également trouver Manzaï autour de Sevaro, ce qui peut s’avérer très utile lors du combat contre Katy.

Il est important de se rappeler que Manzaï aime traîner près des arbres et n’aime pas la pluie. Les dresseurs doivent donc le chercher par temps ensoleillé.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

THE POKEMON COMPANY Manzaï est une rencontre très précoce dans Pokémon Écarlate et Violet.

Où trouver Simularbre dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Ceux qui ne souhaitent pas forcément obtenir Manzaï, mais directement Simularbre peuvent le faire, bien qu’il soit un peu plus difficile à trouver que sa préévolution. Les dresseurs peuvent trouver Simularbre dans la Zone Ouest n°3 et sur la rive nord du Lac Asrol.

L’article continue après la publicité

Comme dans la deuxième génération, Simularbre reste immobile et essaie de se déguiser en arbre. Les dresseurs doivent donc s’approcher furtivement de lui, car il est très rapide lorsqu’il s’enfuit. Comme Manzaï, il n’aime pas la pluie.

THE POKEMON COMPANY Simularbre ne se trouve que dans la zone nord-ouest de la région de Paldea.

Manzaï est l’un des Pokémon qui n’évolue que lorsqu’il monte de niveau et connaît une capacité spécifique. En référence à sa catégorie de Pokémon Imitation, Manzaï évoluera en Simularbre lorsqu’il aura atteint un niveau supérieur tout en connaissant la capacité Mimique.

Et voilà, vous savez tout pour trouver Manzaï et Simularbre dans Pokémon Écarlate et Violet.