Où trouver Hélionceau et Némélios dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Les deux Pokémon ressemblant à des lions, Hélionceau et Némélios sont de retour dans Pokémon Écarlate et Violet. Voici où trouver un Hélionceau sauvage et son évolution, Némélios. La bonne nouvelle c’est que ces lions chassent en solo plutôt qu’au sein d’un troupeau, vous ne risquez donc pas d’y laisser des plumes !

Hélionceau et Némélios sont des Pokémon de type Feu et de type Normal qui ont fait leurs débuts dans la sixième génération de la franchise. Si Hélionceau comme son nom l’indique ressemble à un petit lionceau, Némélios ressemble à un lion ou une lionne.

Si vous souhaitez les ajouter à votre Pokédex voici tout ce qu’il vous faut savoir pour attraper Hélionceau et Némélios dans Pokémon Écarlate et Violet et comment les faire évoluer.

Où trouver Hélionceau dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Hélionceau peut être trouvé rôdant autour de la zone sud-est de la carte. Vous avec de fortes chances d’en rencontrer un dans les champs de la Zone Sud n°03 de Pokémon Écarlate et Violet .

Les Hélionceau sont généralement de bas niveau et assez simples à attraper. En tant que Pokémon sauvage de type Normal et Feu, ils peuvent être un ajout utile à votre équipe, surtout si vous avez choisi un starter Eau ou Herbe.

Où trouver Némélios dans Pokémon Écarlate et Violet ?

La forme évoluée de Hélionceau, Némélios, peut également être trouvée en train de traquer ses proies autour du Bosquet tagué et aux abords du Mont Nappé.

The Pokemon Company Ne vous attaquez pas à Nemelios à la légère.

Attention un Némélios sauvage est susceptible d’être d’un niveau élevé alors ne vous y aventurez pas au hasard.

Il est possible de faire évoluer Hélionceau en Némélios en l’entraînant jusqu’au niveau 35 puis en le laissant évoluer naturellement. Il existe deux formes de Némélios – une pour la femelle Hélionceau et une pour le mâle Hélionceau – mais elles fonctionnent de la même manière en combat.

Il y a beaucoup plus de chances de trouver une femelle Hélionceau dans la nature qu’un mâle, donc si vous voulez spécifiquement un Némélios mâle, assurez-vous de faire attention aux symboles de genre lorsque vous rencontrez des Hélionceau dans la nature.