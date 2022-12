Où trouver Furaiglon et Gueriaigle dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Bien que Furaiglon soit une rencontre assez commune et précoce dans Pokémon Écarlate et Violet, les dresseurs peuvent avoir quelques difficultés à trouver Gueriaigle. Voici alors tout ce que vous devez savoir pour trouver ces deux Pokémon autour de Paldea.

Pokémon Écarlate et Violet présente beaucoup de puissants Pokémon de type Vol, comme Zapétrel et Fulgulairo nouvellement introduits, qui se vantent d’avoir le combo assez rare de type Electrik et Vol.

Mais d’anciens noms bien connus comme Furaiglon et Gueriaigle de la cinquième génération sont de retour dans Écarlate et Violet, et bien qu’ils doivent faire face à une rude concurrence de Pokémon comme Étouraptor et Corvaillus, ils restent tous deux des options de choix.

L’article continue après la publicité

Cependant, il est important de noter que Furaiglon demandera beaucoup de temps à faire évoluer, et que Gueriaigle est assez difficile à trouver dans la nature. Quoi qu’il en soit, voici tout ce que vous devez savoir.

Où trouver Furaiglon dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Furaiglon peut se trouver assez tôt dans le voyage d’un dresseur à travers Paldea, mais on le trouve également dans presque toutes les grandes régions.

Les joueurs peuvent notamment trouver Furaiglon dans les zones suivantes :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Zone Sud n°1 – la partie nord de la zone

– la partie nord de la zone Zone Sud n°4

Zone Sud n°5 – la section rocheuse du nord

– la section rocheuse du nord Zone Sud n°6

Désert Rôtissable

Mont Nappé – tout autour de la base

– tout autour de la base Zone Nord n°1

Zone Nord n°2

Pinchoria

THE POKEMON COMPANY Furaiglon est une rencontre courante dans tout Paldea, mais il faut beaucoup d’investissement pour le faire évoluer.

Où trouver Gueriaigle dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Gueriaigle est un cas un peu particulier à trouver dans la nature. Alors que le Pokédex du jeu indique que son habitat est inconnu, les joueurs peuvent en fait le trouver très rarement dans la nature, à la fois dans le Désert Rôtissable et dans la Zone Sud n°3.

L’article continue après la publicité

Comme il s’agit de rencontres très rares, il faudra probablement un certain temps aux joueurs avant de trouver Gueriaigle dans ces zones.

THE POKEMON COMPANY Bien que le Pokédex indique que la position de Gueriaigle est inconnue, il est en fait possible de le trouver à deux endroits précis.

Furaiglon évolue en Gueriaigle au niveau 54. Naturellement, ceux qui ont trouvé Furaiglon au début de leur voyage devront alors investir beaucoup de temps s’ils veulent le faire évoluer.

Et voilà, vous savez tout pour trouver Furaiglon et Gueriaigle dans Pokémon Écarlate et Violet.