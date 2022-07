Pokémon Écarlate et Violet : 6 fonctionnalités importantes seraient absentes selon un leak

Une fuite anonyme affirme que le jeu Pokémon Écarlate et Violet n’inclura pas certaines des fonctionnalités les plus marquantes d’anciens opus.

Des fuites de Pokémon Écarlate et Violet que les fans croient légitimes ont commencé à faire surface en ligne. Alors qu’une source a divulgué des images floues de PNJ et de nouveaux Pokémon, l’autre a répondu à des questions spécifiques.

L’auteur de la fuite a pris le pseudonyme de M. Kaka et prétend être un testeur QA pour le prochain titre Pokémon. Il a organisé une séance de questions-réponses sur son compte Twitter, aujourd’hui supprimé, laissant aux fans une mine d’informations, si elles sont vraies.

Cependant, toutes les informations qu’ils ont partagées n’étaient pas positives. Dans une compilation de toutes les fuites de Kaka postée par l’utilisateur Reddit Magister_Xehanort, il y a six fonctionnalités qui ne reviendront pas dans Pokémon Écarlate et Violet.

6 fonctionnalités supprimées de Pokémon Écarlate et Violet

Parmi les informations qui ont fuité, on trouve des nouvelles excitantes. Les Shiny de l’Overworld seront de retour et vous pourrez affronter les gyms du jeu dans n’importe quel ordre. Et avec trois villes et neuf villages, il y a beaucoup de choses à explorer pour les joueurs.

Ceci étant dit, il y a quelques fonctionnalités qui manqueront aux joueurs lorsqu’ils entreront dans la Gen 9. Voici ce qui a été retiré de Pokémon Écarlate et Violet.

1. Vélos

D’après Kaka, les joueurs ne pourront pas obtenir de vélo. La bicyclette est un moyen de déplacement de base dans plusieurs jeux Pokémon, mais pas dans la Gen 9. Cependant, il a déclaré que les joueurs pourront monter les légendes du jeu, Koraidon et Miraidon, pour grimper, nager et voler.

2. La pêche

Vous pouvez oublier la pêche à la chaîne pour les Shiny dans Écarlate et Violet car il n’y aura pas de pêche du tout selon Kaka. Il n’y avait pas déjà pas de pêche dans Legends: Arceus reste à voir s’il en sera de même dans la Gen 9.

3. Moins d’options vestimentaires

Dans la Gen 8 et Legends: Arceus, les joueurs ont eu droit à une énorme garde-robe avec des options de personnalisation de la tête aux pieds. Mais selon Kaka, ce ne sera pas le cas dans la Gen 9. Bien que les joueurs auront beaucoup de chapeaux, de lunettes, de cheveux et d’options de visage, ils ne porteront pas de nouveaux vêtements originaux, mais seulement des uniformes scolaires.

4. Pas de Pokédex national

Kaka affirme que le Pokédex national a une fois de plus été supprimé, et que les 1 000 Pokémon potentiels ont été réduits à environ 400. Kaka affirme également qu’il y aura un DLC qui pourrait réintroduire les Pokémon supprimés.

5. Pas de nouveaux Fossiles

Il semble qu’il n’y aura pas de nouveaux Pokémon Fossiles. Ce sera la troisième génération (générations II et VII) qui n’a pas ajouté de nouveaux Pokémon Fossiles au Pokédex. Cela ne veut pas dire que les Pokémon Fossiles ne seront pas du tout dans le jeu, mais vous ne trouverez aucun nouveau Pokémon fossilisé dans la Gen 9.

6. Aucun starter de la génération précédente

Les fans aiment souvent obtenir un Pokémon starter en dehors de la génération à laquelle ils jouent, surtout si l’un d’entre eux est de la première génération à laquelle ils ont joué. Malheureusement, si l’on en croit Kaka, il n’y aura pas de starter dans Pokémon Écarlate et Violet en dehors de ceux introduits dans la génération 9.

Malgré la suppression de tant de fonctionnalités, il semble que les fuites positives l’emportent sur les négatives. De nombreux commentaires sur le post Reddit font l’éloge des nouveautés.

Ceci étant dit, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que ces fuites sont légitimes. Mais si l’on se fie au consensus général des fans de Pokémon, Kaka pourrait être une source crédible de fuites sur Scarlet & Violet.