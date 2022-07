Un leak de Pokémon Écarlate et Violet dévoilerait de nouveaux Pokémon

De tous nouveaux leaks ont chamboulé les dresseurs en attente de Pokémon Écarlate et Violet. En effet, des screenshots auraient révélé de tout nouveaux Pokémon de la Génération 9.

À chaque approche d’une nouvelle génération de Pokémon, de nombreux fans de la franchise attendent impatiemment de découvrir les petits montres qui viendront compléter le Pokédex. Bien souvent, ce ne sont pas les révélations officielles qui tiennent la primeur de l’information, mais les leaks qui fusent inévitablement dans les mois précédents la sortie d’un nouveau jeu.

Pokémon Écarlate et Violet ne fait pas exception à la règle, puisque l’un des leaks les plus importants concernant ce prochain opus vient d’être partagé sur les réseaux sociaux.

En effet, une série de captures d’écrans donne un premier aperçu de personnages attendus comme des dresseurs d’arène. Plus excitant encore, le leak pourrait bien nous faire entrevoir quelques nouveaux Pokémon, dont certaines évolutions des starters.

Une fuite dévoile des images de Pokémon Écarlate et Violet

Dans la journée de 13 juillet 2022, plusieurs comptes Twitter connus pour la fiabilité de leurs sources ont partagé ce qui semble être des images de Pokémon Écarlate et Violet. En observant ces captures d’écran partagées notamment par PokemonLEAKS et Centro LEAKS, on découvrirait – entre les pixels bien apparents – un premier aperçu des Champions d’Arènes mais aussi de quelques nouveaux Pokémon.

Leak des Champions d’Arènes

Ce tweet de dévoile plusieurs personnages hauts en couleurs. D’après PokemonLEAKS, ces personnages seraient nul autres que les Champions d’Arènes de Pokémon Écarlate et Violet.

Leak de nouveaux Pokémon

D’après nombre d’internautes, il est fort possible que la première image révèle une partie du corps de l’évolution de Coiffeton, le starter Eau de la 9ème génération. La seconde image serait l’évolution du starter Plante Poussacha.

D’après Centro Leaks, la troisième image représenterait l’évolution de Girafarig, le Pokémon Normal/Psy de la 2ème génération.

Ok the same source that has posted the Gym Leaders leak has also posted this new Pokémon / forms. pic.twitter.com/brOq7GXCTM — Centro LEAKS (@CentroLeaks) July 11, 2022

Un second tweet de Centro LEAKS révèle quelques images supplémentaires, avec potentiellement d’autres Pokémon d’Écarlate et Bouclier qu’on apercevrait pour la premières fois.

More images of new Pokémon. The first image is a new gimmick. pic.twitter.com/3raF2ZjZFU — Centro LEAKS (@CentroLeaks) July 12, 2022

La première image mettrait en avant une nouvelle mécanique. Beaucoup d’internautes semblent reconnaitre un Rondoudou, qui utiliserait ce nouveau gimmick qui ne serait pas une simple évolution ou variante régionale. La troisième image serait encore une fois l’évolution de Coiffeton. Quand à la dernière, Centro LEAKS indique qu’ils s’agirait de l’évolution du très populaire Gourmelet.

Si ces images ayant fuité sont de piètre qualité, elles ont néanmoins le mérite de mettre l’eau à la bouche tout en conservant un peu de mystère autour de ces potentiels nouveaux Pokémon. Comme toujours, il est nécessaire de garder une certaine distance avec ces supposées révélations : aucune de ces informations n’a été confirmée par Game Freak.