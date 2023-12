Les joueurs de Pokémon Go adorent ce Pokémon rare mais « inutile »

Les joueurs de Pokémon Go se sont empressés de défendre un Pokémon aussi rare qu’inutile, le rendant précieux pour les collectionneurs, mais pas pour les combats.

Pokémon Go propose plusieurs variétés de Pokémon rares. En plus des Pokémon Shiny habituels, il y a aussi les Pokémon Obscurs et les Pokémon aux statistiques parfaites. Toute combinaison de ces trois est également extrêmement rare et précieuse.

Selon le même critère, il y a aussi des Pokémon considérés comme rares à cause de leurs terribles statistiques. Ces Pokémon sont presque inutiles sur le champ de bataille, mais certains joueurs aiment les garder simplement pour se vanter de les posséder en ligne.

Le taux de rencontre d’un Pokémon a beaucoup à voir avec sa rareté, car une rencontre dans le monde extérieur offre plus de chances d’avoir des statistiques parfaites ou un Shiny que quelque chose de plus difficile à trouver. C’est pourquoi certains Pokémon rares soient plus précieux que d’autres.

Les joueurs de Pokémon Go adorent le Metamorph Shiny inutile

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a demandé aux fans leur opinion sur leur Métamorph Shiny « inutile », qui a les pires statistiques possibles dans le jeu. Plutôt que de dénigrer le joyeux blob bleu, les fans se sont empressés de soutenir le Métamorph Shiny rare.

« En tant que fan de Métamorph et collectionneur de zéros, je suis immensément jaloux. Bravo », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit : « C’est mon saint Graal des Pokémon. Beau travail ».

« Tu as le Pokémon le plus rare du jeu et tu le traites d’inutile ? » a écrit un autre utilisateur, « Je gagnerais le jeu si j’obtenais un shnundo, surtout celui-ci. Tu as maintenant techniquement un shiny nundo de chaque Pokémon. Dieu, comme je te déteste ».

Les Métamorph sont plus difficiles à rencontrer que la plupart des Pokémon dans Pokémon Go, car ils utilisent leur mouvement Transformation pour se déguiser en d’autres Pokémon dans le monde extérieur. Cela signifie que vous devez attraper des Pokémon au hasard pour essayer d’en obtenir un, ce qui est un cauchemar, même pendant les événements avec un taux de rencontre accru.

Les Métamorph sont rarement inutiles dans les jeux Pokémon principaux en raison de leur polyvalence en tant que partenaires de reproduction. Cela signifie que le Métamorph Shiny peut être utile s’il est échangé avec les autres jeux, mais cela ne veut pas dire pas que les fans ne peuvent pas l’adorer malgré tout.

Pour plus d’actualité sur le jeu, consultez la rubrique Pokémon de notre site.