Journée Communauté Feunnec sur Pokémon Go : Date, Attaque exclusive, Bonus

Feunnec sera la tête d’affiche de la Journée Communauté du mois de mai sur Pokémon Go. Si vous avez des vues sur ce Pokémon de type Feu de la sixième génération, voici tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement de cet événement.

Le Journée Communauté est un événement mensuel sur Pokémon Go qui met en lumière un Pokémon spécifique pendant quelques heures en augmentant notamment son taux d’apparition ainsi que les chances de croiser une version Shiny.

Le Journée Communauté a généralement lieu pendant le weekend afin de permettre à plus de joueurs d’avoir la possibilité de capturer le Pokémon. Après avoir poussé Marcacrin sous le feu des projecteurs au mois d’avril, la Journée Communauté du mois de mai va mettre en vedette Feunnec.

L’article continue après la publicité

Quand va avoir lieu la Journée Communauté du mois de mai sur Pokémon Go ?

La prochaine Journée Communauté aura lieu le samedi 21 mai 2023, de 14h à 17h, heure locale.

Quel Pokémon est l’heureux élu ?

Le Pokémon vedette de cette nouvelle Journée Communauté de mai 2023 est Feunnec, un Pokémon de type Feu de la sixième génération.

Existe-t-il une version Shiny de Feunnec ?

Oui, au cours de la Journée Communauté de mai, les joueurs de Pokémon Go pourront trouver des Feunnec Shiny. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts en espérant avoir la chance d’en croiser un, voire même plusieurs.

Attaque vedette de l’événement

Les joueurs de Pokémon Go qui feront évoluer Roussil (l’évolution de Feunnec) en Goupelin jusqu’à cinq heures après la fin de l’événement obtiendront une évolution un Goupelin qui connaît l’attaque chargée Rafale feu. Il sera également capable d’apprendre l’attaque chargée Feu ensorcelé.

L’article continue après la publicité

Rafale feu aura une puissance de 110 dans les combats de dresseurs, les arènes et les raids. Elle aura également une chance d’augmenter l’attaque et la défense lors des combats de dresseurs.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Bonus de raids au cours de la Journée Communauté

Après la fin de l’événement, les joueurs de Pokémon Go pourront participer à des combats de Raid quatre étoiles mettant en vedette Roussil.

Gagner l’un de ces raids fera apparaître plus de Feunnec autour de l’arène qui a accueilli le raid pendant les 30 minutes qui suivront. Il convient de garder en tête qu’il n’est possible de participer à ces raids 4 étoiles qu’en utilisant des Pass de Raid et des Pass de Combat Premium. Les Pass de Raid à distance ne peuvent pas être utilisés dans ce cas précis.

L’article continue après la publicité

Étude de terrain de la Journée Communauté de Pokémon Go

La Journée Communauté du mois de mai proposera différentes études de terrain pour les joueurs de Pokémon Go afin d’augmenter leurs chances d’obtenir un Feunnec et ses évolutions.

Les différentes tâches demanderont aux joueurs de capturer de nombreux Feunnec pour gagner des rencontres supplémentaires avec le Pokémon, des Hyper Balls et plus encore. Une étude spéciale “Pelage et flammes” sera également disponible pour 1$.

Bonus du Journée Communauté de mai 2023 de Pokémon Go

Vous trouverez ci-dessous la liste des bonus actifs pendant le Journée Communauté dans Pokémon Go :

Poussière Étoile de capture de Pokémon ×3.

Bonbon de capture de Pokémon ×2.

2 fois plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.

Les Modules Leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Les Encens (sauf les Encens d’aventure quotidienne) activés pendant l’événement dureront trois heures.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Les échanges effectués pendant l’événement nécessiteront 50 % de Poussière Étoile en moins.

Un Échange spécial supplémentaire peut être effectué pour un maximum de deux par jour.

Les événements de la Journée Communauté de Pokémon Go ont lieu chaque mois, vous avez donc suffisamment de temps pour vous y préparer. Voici quelques conseils utiles :

L’article continue après la publicité