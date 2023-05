Un dresseur de Pokémon Go attrape un nombre record de Shiny en 1 minute

Toujours sous le choc, un dresseur de Pokémon Go a partagé la chance incroyable qu’il a eu lors de la Journée Communauté classique de Marcacrin, un moment qui restera dans les mémoires.

La Journée Communauté classique de Pokémon Go mettant en vedette Marcacrin a séduit les foules. Le samedi 29 avril, dès 14 heures, de nombreux dresseurs étaient au rendez-vous pour tenter de capturer le plus de Marcacrin possible.

Si la perspective de pouvoir ainsi récupérer suffisamment de bonbons pour obtenir un Mammochon qui connait l’attaque chargée Pouvoir antique était ce qui motivait un grand nombre de dresseurs, beaucoup étaient également là pour mettre la main sur un Marcacrin Shiny.

Niantic La Journée Communauté classique de Marcacrin a eu lieu le 29 avril 2023.

Un certain nombre d’entre eux sont parvenus à leurs fins, mais aucun dresseur ne peut se vanter d’avoir eu autant de chance que Southern_Dress4591, un dresseur qui est parvenu à attraper six Marcacrin Shiny en une seule minute.

Un dresseur de Pokémon Go a eu une chance inouïe au cours de la Journée Communauté classique du mois d’avril

Sur Reddit, un joueur a dévoilé la chance folle dont il a bénéficié, avec une capture d’écran à l’appui tant cela semble irréel. Effectivement, comme on peut le voir dans son historique, il est parvenu à attraper six Marcacrin Shiny entre 16h57 et 16h58.

Quand on sait que la probabilité qu’un Pokémon de la Journée Communauté apparaisse en version Shiny est d’environ 1 sur 15, soit environ 4% de chance, le fait d’en capturer six en moins d’une minute semble être presque impossible.

Ce bonus est une augmentation significative par rapport aux jours sans événement, mais il est toujours assez rare pour les dresseurs de rencontrer ces Pokémon de couleurs différentes, ce qui rend la chance dont a bénéficié l’auteur de la publication encore plus impressionnante.

Dans les commentaires, les joueurs ont partagé leur stupéfaction, la plupart soulignant qu’ils n’avaient “jamais vu cela auparavant”.

D’autres joueurs ont déclaré qu’ils n’avaient rencontré qu’une fraction de Pokémon Shiny lors de cet événement de trois heures. “J’en ai attrapé 200 hier et j’ai eu un total de 4 Shiny”, a déclaré l’un d’eux tandis qu’un autre a confié qu’il n’en avait même pas attrapé un en 3 heures.

Compte tenu du fait que l’auteur de la publication a attrapé ses Marcacrin Shiny vers la fin de l’événement, un dresseur s’est demandé si cela avait joué en leur faveur. “Je suis presque certain que les chances d’obtenir un Shiny augmentent vers la fin du temps imparti. J’ai joué de 16h00 à 17h00 et j’en ai attrapé environ 5 dans les 10 dernières minutes, contre 3 pour le reste du temps”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne soit pas clair si c’est effectivement le cas ou non, cela n’enlève rien à la chance incroyable dont ce dresseur a bénéficié.