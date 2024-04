La Journée Communauté de Chétiflor dans Pokémon Go cache un secret osé

The Pokémon Company

Si Chétiflor est le Pokémon choisi pour apparaître lors de la Journée Communauté de Pokémon Go en avril 2024, alors son inclusion cache plus de choses que Niantic ne le reconnaîtrait publiquement.

La série Pokémon regorge de blagues pour adultes cachées en plein vue, celles qui passeront au-dessus de la tête des enfants tout en donnant aux développeurs une marge de manœuvre pour nier si jamais elles sont relevées.

Une nouvelle vidéo promotionnelle laisse fortement entendre que Chétiflor sera la star du prochain événement Journée Communauté de Pokémon Go, qui aura lieu le 20 avril. Les fans de Pokémon Go croient que le timing de l’événement, couplé au fait que Chétiflor soit le numéro #69 dans le Pokédex, est un combo de blagues osées pas si subtil.

“Super,” ont dit de nombreux utilisateurs dans un fil sur le Reddit de Pokémon Go.

Un utilisateur sur The Silph Road Reddit a dit, “Ce n’est pas une coïncidence. Il y a 2 ans, ils avaient mis Mystherbe à l’honneur pendant une heure le 4/20 et ont sorti Ceribou shiny (#420) le 4/20,” en référence au fait qu’ils sont tous des Pokémon de type Plante.

“Je m’attendais à moitié à voir Mystherbe (le Pokémon “herbe”), mais bon,” a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre plaisantait, “Je me promène dans les hautes herbes, je roule mon pétard vert.”

The Pokémon Company protège farouchement sa marque, avec des répercussions rapides pour quiconque lié à la franchise s’il rompt l’image familiale. Les développeurs de Pokémon Go ont un peu plus de liberté, surtout compte tenu du succès du jeu, donc les blagues pour adultes pas si subtiles peuvent être tolérées.