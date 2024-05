Les joueurs de Pokémon Go dans les zones rurales frustrés par l’accès restreint aux objets

Les fans de Pokémon Go vivant dans des zones rurales en ont assez d’avoir un accès limité à des objets importants, comme les Poké Balls.

En tant que jeu mobile en réalité augmentée, Pokémon Go repose sur des emplacements et des points de repère du monde réel pour bon nombre de ses fonctionnalités de jeu. Les statues, bâtiments, œuvres d’art publiques et bien plus encore peuvent être transformés en PokéStops, et ces points de repère en jeu sont des moyens essentiels pour obtenir des objets utiles.

Malheureusement, les PokéStops peuvent être difficiles à trouver pour certains joueurs dans des zones éloignées du monde, comme le souligne un post sur le subreddit Pokémon Go.

En plus du nombre réduit de PokéStops, un dresseur a affirmé avoir un “accès limité” à d’autres objets utiles comme les Poké Balls et a fourni une capture d’écran montrant qu’il n’en avait pas assez pour attraper un Kranidos shiny.

Dans Pokémon Go, les joueurs peuvent obtenir des objets gratuits en tournant les PokéStops à proximité, ce qui est essentiel pour les dresseurs qui souhaitent ne pas dépenser d’argent réel dans le jeu. Comme les PokéStops sont généralement difficiles à trouver pour les joueurs ruraux en raison du manque de points de repère, cela peut être un problème majeur.

Les fans dans la section des commentaires ont offert quelques conseils utiles aux joueurs ruraux en quête désespérée d’objets.

“Utilisez un Encens quotidien pour obtenir 30 Poké Balls gratuites. Consultez également le subreddit des amis si vous avez besoin de cadeaux”, a déclaré un utilisateur. Cependant, il est important de noter que ces 30 Poké Balls gratuites ne s’appliquent que si un dresseur en a déjà moins de 30 au moment de l’utilisation.

Un autre dresseur a dit : “Je ne sais pas depuis combien de temps vous jouez, mais je vous suggérerais (à court terme) d’ouvrir des cadeaux quotidiennement pour obtenir des Poké Balls et (à long terme) de soumettre des lieux de votre région pour des nominations de PokéStops.”

Pour soumettre un PokéStop, un joueur doit être au niveau 40 ou plus. De plus, un PokéStop doit être officiellement approuvé avant d’être mis à disposition, un processus avec lequel les dresseurs ont eu des problèmes depuis longtemps.

Les joueurs ruraux rencontrent des difficultés pour jouer pleinement à Pokémon Go depuis près de huit ans en raison du manque de soutien du jeu dans les zones moins peuplées.