DLC Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Violet : Date, nouveaux Pokémon…

Les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet vont bientôt pouvoir découvrir de nouvelles façons d’explorer la région de Paldea grâce au DLC Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro qui va bientôt arriver.

Pokémon Écarlate et Violet est sorti depuis novembre 2022, et de nombreux joueurs ont déjà terminé les différents arcs de l’histoire principale et les aventures post-jeu. Bien que les événements du Raid Téracristal circulant chaque week-end offrent de nouveaux défis, de nombreux fans attendent avec impatience de vivre une nouvelle aventure dans la région de Paldea.

Et récemment, à l’occasion du Pokémon Presents du lundi 27 février 2023, un DLC de Pokémon Écarlate et Violet a enfin été confirmé.

Pokémon Presents révèle le DLC Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro

Le DLC “Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro” sera divisé en deux parties. La première partie s’intitule Le Masque Turquoise et permettra aux élèves de l’académie Pokémon de faire un voyage scolaire dans une toute nouvelle zone de jeu, Septentria où ils pourront rencontrer de nouveaux Pokémon et de personnages atypiques. Ce DLC devrait sortir en automne 2023.

La seconde partie du DLC s’appelle Le Disque Indigo dans laquelle les joueurs et joueuses intégreront l’Institut Myrtille, une école jumelée à la leur, dans le cadre d’un échange scolaire. La date de sortie de cette deuxième partie est prévue pour cet hiver.

Les espèces passées seront ajoutées au Pokédex de Paldea dans chaque partie, et les joueurs auront également la chance de rencontrer deux nouveaux Pokémon Légendaires appelés Ogerpon et Terapagos.

En achetant Le trésor enfoui de la Zone Zéro avant le mardi 31 octobre 2023, les joueurs pourront recevoir un code à usage unique pour un Zoroark de Hisui spécial possédant trois caractéristiques particulières.

Ce DLC de Pokémon Écarlate et Violet sera le moyen idéal pour les fans de Pokémon de profiter de nouveaux aspects de la région de Paldea et d’ajouter des défis et des aventures supplémentaires au scénario de la neuvième génération.