DLC de Pokémon Écarlate & Violet : Des Pokémon emblématiques sont de retour

Les extensions de Pokémon Écarlate & Violet, le Masque Turquoise et le Disque Indigo, ont eu droit à un nouveau trailer dévoilant le retour de plusieurs Pokémon iconiques.

Les fans de Pokémon Écarlate & Violet ont appris que les titres de la Génération 9 bénéficieraient de deux extensions DLC, le Masque Turquoise et le Disque Indigo, qui sont prévu respectivement pour l’automne et l’hiver 2023.

Alors que les fans ont appris que plus de 230 Pokémon reviendraient dans les DLC, on a du se contenter de peu de détails sur le contenu réel du Masque Turquoise et du Disque Indigo. Jusqu’alors, la communauté a du se contenter des illustrations d’une poignée de nouveaux Pokémon.

Néanmoins, beaucoup de choses ont changé le 21 juin 2023. Dans un trailer de gameplay de plus de 3 minutes, l’on a pu apercevoir des environnements et personnages des extensions de Pokémon Écarlate et Violet.

Si aucun nouveau Pokémon ne semble avoir été révélé dans la bande annonce, quelques monstres iconiques des générations précédentes ont fait leur apparition !

Les DLC de Pokémon Écarlate et Violet s’offrent un nouveau trailer

Le Nintendo Direct de juin 2023 a commencé par un premier aperçu des extensions de Pokémon Écarlate et Violet, à travers un trailer de gameplay.

Commençant par le Masque Turquoise, la bande-annonce a dévoilé le premier aperçu de l’île de Kitakami, qui semble être basée sur la campagne japonaise.

Pendant cette bande-annonce, les fans ont été introduits aux nouveaux personnages Roseille et Kassis, qui accompagneront les joueurs dans leur aventure de l’extention le Masque Turquoise.

Pendant cette bande-annonce, nous avons également eu un aperçu de Goupix, Capumain, Medhyena et Ronflex – qui sont maintenant confirmés comme faisant partie des 230 Pokémon introduits dans le Pokédex de Paldea.

Le trailer a également montré un peu du Festival des Masques, avec quatre nouveaux Pokémon qui seront le point central du DLC du Masque Turquoise : Fortusimia, Félicanis, Favianos et Ogerpon.

La partie Disque Indigo de la bande-annonce nous a quant à elle fait visiter l’impressionnant Institut Myrtille, qui est une école centrée sur le combat que le joueur explorera tout au long de l’extension.

Ici, nous rencontrons Cyano, qui est probablement le directeur de l’académie, ainsi qu’une étudiante en deuxième année nommée Taro. Les fans ont également eu un aperçu du Terra-Dôme, qui est un parc massif situé sous l’Institut Myrtille et qui comporte quatre biomes distincts.

Ce Terrarium abritera des Pokémon déjà bien connus des fans, comme Zébibron, Zéblitz, Gringolem, Golemastoc, Nœunœuf, Nœunœuf d’Alola, Otaria et Lamantine.

Malheureusement, la bande-annonce ne s’est pas terminée avec des dates de sortie officielles. Au moins, la communauté Pokémon va pouvoir s’occuper en décortiquant image par image ce nouveau trailer, à la recherche d’un éventuel nouveau Pokémon !