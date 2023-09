Le DLC de Pokémon Écarlate & Violet cacherait un nouveau Légendaire selon des joueurs

Une théorie sur Pokémon Écarlate et Violet suggère que le lore du Masque Turquoise annonce un Pokémon Légendaire « semblable à une pêche », lié à Ogerpon et aux Trois Loyaux.

La première partie de l’extension de Pokémon Écarlate et Violet, Le trésor enfoui de la Zone Zéro, est désormais disponible. Elle ajoute de nouveaux Pokémon ainsi que des retours attendus, une nouvelle zone, des personnages et des éléments de lore.

Le Masque Turquoise emmène les joueurs à Kitakami, une petite région inspirée du Japon où les gens vénèrent un trio de Pokémon connus sous le nom des Trois Loyaux. Cependant, au fil de l’histoire, ils découvrent la vérité derrière la légende et le Pokémon marginalisé Ogerpon.

Le DLC contient quelques indices sur le contenu futur, en particulier Le Disque Indigo qui sortira plus tard cette année. Si certains sont assez évidents, les fans théorisent que Le Masque Turquoise cache un Pokémon Légendaire non annoncé.

Notez que des spoilers sur l’histoire du Masque Turquoise suivront.

Théorie Pokémon Écarlate & Violet : existence d’un Légendaire “semblable à une pêche”

La théorie, qui trouve son origine sur un forum japonais, a été partagée sur Reddit par kuromitsuame.

Fondamentalement, elle suggère que les Trois Loyaux (Félicanis, Fortusimia et Favianos) ont un maître invisible qui ressemble d’une certaine manière à une pêche. Ceci est appuyé par des preuves en jeu et la légende japonaise réelle qui a inspiré le lore du DLC.

D’abord, les Trois Loyaux sont tous classés comme les “Pokémon Rétenteurs”. Cela indique qu’ils sont des serviteurs ou des disciples d’une entité plus puissante, que les détails de chaînes violettes sur chacun de leurs designs pourraient symboliser. Cependant, le jeu ne révèle jamais qui ils servent.

Au-delà, le nouveau lore et les Pokémon Légendaires du Masque Turquoise sont clairement inspirés du héros folklorique japonais Momotarō, souvent traduit par “Garçon Pêche”.

La légende dit qu’il y avait autrefois un garçon né d’une pêche, adopté par un couple sans enfant. À l’adolescence, le garçon est parti combattre les Oni (démons ou ogres) et a sympathisé avec un chien, un singe et un faisan parlants lors de son voyage. Ensemble, Momotarō et ses amis ont vaincu les monstres et sont rentrés chez eux avec leur trésor.

Bien que la légende diffère considérablement de celle racontée dans Le Masque Turquoise, les Pokémon correspondent directement aux créatures de Momotarō. Ogerpon est l’Oni, tandis qu’Félicanis, Fortusimia et Favianos sont les amis du garçon.

Cependant, il n’y a pas d’équivalent clair à Momotarō lui-même.

Bien sûr, le jeu inverse les rôles, les Trois Loyaux étant en réalité les méchants et Ogerpon étant un Pokémon incompris et amical. Néanmoins, il y a l’implication que le trio a un maître quelque part, probablement lié au Garçon Pêche.

Les seuls indices à ce sujet que les fans ont remarqués sont une figure semblable à une pêche vue sur une étagère et pendant la cinématique où le grand-père de Carmine et Kieran raconte la vraie histoire d’Ogerpon et des masques.

Jusqu’à présent, les fans ont proposé deux explications potentielles.

La première est que le maître des Trois Loyaux est une évolution ou un parent Légendaire de Germéclat et Floréclat. Des preuves à l’appui sont que les deux sont en partie de type Poison et ont des liens forts avec le phénomène de Téracristallisation. La lignée ressemble également à une graine et une fleur, donc une forme finale ou un parent basé sur un fruit serait approprié.

L’autre théorie, peut-être plus convaincante, proposée par un autre utilisateur est que l’équivalent en jeu du Garçon Pêche est Kieran, ou du moins lié à lui. En plus d’être un jeune garçon comme Momotarō, il se passe des choses étranges autour du garçon.

Kieran est celui qui semble ressusciter les Trois Loyaux quand il frappe leur sanctuaire. Il subit également un changement assez significatif de personnalité, passant de timide mais doux à consumé par le ressentiment. Le Masque Turquoise se termine même avec lui jurant de devenir plus fort et disant au joueur “Attends un peu”. Cette fin a certains suggérant que Kieran est manipulé ou possédé, peut-être par le Garçon Pêche ou un autre méchant.

Avec Le Disque Indigo qui se déroulera à l’Institut Myrtille, l’école d’Unova que Carmine et Kieran fréquentent, il est clair que le jeu prépare une confrontation avec Kieran.

Dans l’ensemble, la théorie elle-même est assez convaincante. Les parallèles entre la légende de Momotarō et les nouveaux Pokémon Légendaires du Masque Turquoise sont évidents, mais omettre le personnage principal n’aurait pas de sens si le jeu ne préparait pas du contenu futur.

En fin de compte, les fans obtiendront leur réponse lorsque la seconde moitié de l’extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Violet, Le Disque Indigo, sortira plus tard cette année. D’ici là, découvrez le reste de notre actualité sur Pokémon.

