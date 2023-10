Pokémon Écarlate & Violet : La distribution mystérieuse de Mimiqui Téra-Électrik

The Pokémon Company

Les dresseurs de Pokémon Écarlate & Violet ont été laissés perplexes par le récent événement de distribution Pokéween de Mimiqui et son manque d’informations.

Maintenant qu’octobre 2023 bat son plein, La Compagnie Pokémon célèbre le “Pokéween” à travers ses différents jeux, y compris Pokémon Écarlate & Violet.

Pour célébrer Pokéween, la société organise un événement de distribution spécial pour les joueurs aux États-Unis et au Canada dans les magasins GameStop, où les dresseurs peuvent obtenir un Mimiqui de type Téra-Électrik gratuitement.

Cependant, alors que la date de l’événement approche, certains fans n’ont trouvé aucune information concrète sur cet événement de distribution à venir, laissant beaucoup dans la confusion.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans de Pokémon Écarlate & Violet perplexes face à l’événement de distribution PokeWeen

Un post sur le subreddit de Pokémon Écarlate & Violet a gagné en popularité parmi les fans après qu’un joueur a demandé si la communauté savait quelque chose sur l’événement de distribution Pokéween à venir.

“Quelqu’un sait-il quelque chose sur cet événement de distribution Pokéween ?”, a-t-il demandé. “J’ai appelé quelques magasins et personne ne savait rien.”

Le Mimiqui en question est de type Téra-Électrik et tient une Orbe Vie. De plus, il connaît les attaques Tonnerre, Lien du Destin, Hantise et Malédiction.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Bien que Mimiqui puisse apprendre Tonnerre et Hantise grâce aux CTs, Lien du Destin et Malédiction ne peuvent être appris que par reproduction. Combiné à son type Électrique Tera, ce Mimiqui spécial pourrait s’avérer très amusant à utiliser en combat.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, il semble que les dresseurs ne pourront pas obtenir d’informations plus concrètes avant que la date de l’événement, le 13 octobre 2023, n’arrive.

“Les employés du magasin ne sauront probablement rien avant le jour où ils recevront les codes. Serebii dit que cela commence le 13 octobre, donc je suggère d’attendre au moins jusque-là”, a noté un fan.

Cette info a rendu certains fans nerveux, car certains prétendent avoir eu de mauvaises expériences lors d’événements de distribution précédents.

“J’espère qu’ils feront mieux que quand le code de Gourmelet était une chose… J’ai dû montrer à l’employé que le code était gratuit… Ils ont essayé de me faire dépenser 15$ alors que c’était pour la carte promo et non pour le code”, a affirmé un dresseur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au moment de la rédaction, il est toujours incertain de savoir quand les codes de Mimiqui expireront ou combien de temps durera l’événement de distribution. Espérons que les dresseurs de Écarlate & Violet pourront obtenir plus d’informations concrètes sur cet événement Pokéween prochainement.