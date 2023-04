Comment faire évoluer Pohmotte, Virovent et Léboulérou dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Une nouvelle méthode d’exploration appelée Let’s Go (En avant !) a fait ses débuts dans Pokémon Écarlate et Violet. Si vous souhaitez faire évoluer Pohmotte, Virovent ou Léboulérou dans le dernier titre Pokémon grâce à cette fonctionnalité, voici tout ce qu’il faut savoir.

Avec plus d’un millier de Pokémon existants, les joueurs de longue date savent qu’il existe un grand nombre de méthodes d’évolution différentes. Selon le jeu, la génération et d’autres facteurs, certains Pokémon peuvent être plus faciles à faire évoluer que d’autres.

Alors que certaines évolutions nécessitent des objets, des attaques ou même des échanges, Pokémon Écarlate et Violet est allé plus loin et a introduit une toute nouvelle méthode d’exploration appelée Let’s Go qui est nécessaire pour faire évoluer certains Pokémon.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous familiariser avec cette nouvelle fonctionnalité, y compris comment faire évoluer Pohmotte, Virovent et Léboulérou avec elle.

The Pokemon Company Les Pokémon peuvent explorer, combattre et collecter des objets automatiquement avec la fonctionnalité Let’s Go (En avant !).

Pokémon Écarlate et Violet permet aux joueurs d’envoyer un de leurs Pokémon dans la nature, dans une direction choisie, pour qu’ils puissent se promener ensemble et même se battre automatiquement contre des Pokémon à proximité. Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle Let’s Go, et les joueurs n’ont qu’à appuyer sur le bouton R pour la déclencher.

Une fois sortis de leur Poké Ball, les Pokémon se promènent et suivent le dresseur jusqu’à ce qu’ils soient trop éloignés ou qu’ils risquent de s’évanouir après un combat acharné. Cerise sur le gâteau, les Pokémon peuvent également mettre automatiquement la main sur différents objets en mode Let’s Go.

En plus de toutes ces automatisations, cette fonctionnalité inspirée de Pokémon Go joue également un rôle majeur dans l’évolution de trois nouveaux Pokémon introduits dans la Gen 9, Pohmotte, Virovent et Léboulérou.

Dans Pokémon Écarlate et Violet, Pohmotte, Virovent et Léboulérou doivent parcourir 1000 pas en mode “Let’s Go” pour évoluer. Ainsi, la prochaine fois qu’ils monteront de niveau, ils évolueront. Cela peut se faire avec des bonbons ou des combats. Néanmoins, il faut garder en tête que si l’un de ces Pokémon monte de niveau pendant un combat automatique, il n’évoluera pas.

Pohmotte évolue en Pohmarmotte après avoir fait 1000 pas et être monté en niveau.

Virovent évolue en Vivevorreur après avoir marché 1000 pas et être monté en niveau.

Léboulérou évolue en Bérasca après avoir marché 1000 pas et être monté en niveau.

Comme aucun indicateur dans le jeu ne permet de savoir combien de pas un Pokémon a parcouru, il est recommandé aux joueurs de marcher pendant 2 à 10 minutes avec leur Pokémon. La meilleure stratégie consiste à marcher en cercle à l’intérieur d’un village ou d’une ville afin d’éviter les combats.