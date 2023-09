Cette astuce permet d’avoir de l’argent infini sur Pokémon Écarlate et Violet

Le DLC de Pokémon Écarlate et Violet fait voler en éclat l’économie du jeu avec une faille permettant de générer facilement de l’argent à l’infini.

La première extension DLC de Pokémon Écarlate et Violet, Le Masque Turquoise, a été lancée le 13 septembre. C’est la première des deux extensions prévues, Le Disque Indigo tant quant à lui prévu pour l’hiver 2023.

Les DLC de Pokémon Écarlate et Violet font revenir de nombreux Pokémon iconiques de la franchise (et Cramorant). Ils introduisent également tout un tas de nouveaux Pokémon à ajouter à votre collection, dont Pomdramour, une nouvelle évolution de l’adorable monstre Plante/Dragon Verpom.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ironiquement, c’est l’objet d’évolution de Pomdramour qui est la clé d’une faille massive dans de DLC Le Masque Turquoise, permettant aux joueurs de générer des quantités astronomiques d’argent en un rien de temps.

Une simple pomme permet de générer de l’argent infini sur Pokémon Écarlate et Violet

L’utilisateur Reddit u/KDavies1327 a découvert le secret pour obtenir de l’argent à l’infini dans le DLC de Pokémon Écarlate et Violet… faire du trafic de pommes !

La combine pour s’en mettre plein les fouilles est on ne peut plus simple. Il suffit de se rendre au verger situé dans la zone des Rives du Confluent, au sud-est de la carte de Serpentria. Un vendeur propose des Pommes Nectar qui permettent d’évoluer Verpom en Pomdramour… et de devenir plus riche que Bezos.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le vendeur propose une quantité illimitée de ces Pommes Nectar pour le petit prix de 500 Pokédollars. L’astuce réside dans le fait que ces objets se vendent plus cher que leur prix d’achat, à 550 Pokédollars.

“Si vous avez assez de temps et de patience, ou même une manette turbo, vous pourriez gagner 49950 Pokédollars supplémentaires en vendant 999 pommes, et répéter l’opération encore et encore,” explique le joueur qui a partagé l’exploit bug sur Reddit. Même si vous n’avez pas assez d’argent pour acheter 999 Pommes Nectar, achetez-en autant que vous pouvez, et les profits réalisés vous permettront d’investir toujours plus d’argent, pour toujours plus de bénéfices.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Autrefois, l’argent dans Pokémon n’était pas vraiment un problème, et les jeux fournissaient bien assez de monnaie pour acheter les articles nécessaires à l’aventure. Les choses ont bien changé dans Pokémon Écarlate et Violet, étant donné que l’argent permet de maximiser le potentiel de ses Pokémon compétitifs.

Les dresseurs ne manquent décidément pas de flair pour dénicher des astuces permettant de faciliter la vie à Septentria. Il y a quelques jour, un autre joueur partageait une technique ingénieuse pour trouver un Poltchageist forme onéreuse.