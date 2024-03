La mise à jour Bellanoir de Palworld simplifiera grandement la gestion de base

La gestion de base dans Palworld va devenir beaucoup plus simple avec la mise à jour Bellanoir qui ajoutera le tout premier Raid et un Pal maléfique.

Vous pouvez considérer Palworld comme le X chimique du genre de survie où les ingrédients secrets sont des fonctionnalités de dressage de monstres de Pokémon et des éléments de jeux comme Rust.

Vous capturez ces monstres et les utilisez pour faciliter votre travail de gestion de base, comme la collecte de bois, de pierres, l’exploitation minière, ou même la cuisine. Le 15 mars, Pocketpair a annoncé que Palworld allait obtenir un nouveau Pal maléfique puissant nommé Bellanoir, et le tout premier Raid Battle, préparant les joueurs pour un défi difficile.

Améliorez votre expérience de base dans Palworld avec la MAJ Bellanoir

Un développeur nous a maintenant donné un aperçu d’une autre fonctionnalité qui accompagnera la mise à jour et qui rendra la gestion de base beaucoup, beaucoup plus facile.

Le gestionnaire de communauté de Pocketpair a publié une capture d’écran sur le Discord officiel de Palworld, montrant que les Pals de base peuvent être contrôlés individuellement depuis le Stand de Surveillance.

Pocketpair

Comme le montre la capture d’écran, vous pourrez choisir individuellement quels traits des Pals vous souhaitez utiliser en les autorisant ou en les refusant via une marque de vérification verte et une croix rouge.

Par exemple, vous pourriez choisir que votre Penking de base effectue toutes les tâches comme l’Arrosage, le Bricolage, l’Exploitation minière, le Refroidissement, et le Transport, tout en assignant un Chikipi pour effectuer uniquement l’Agriculture et en optant contre la Collecte.

Cette nouvelle addition serait une amélioration massive dans le jeu, rendant le Stand de Surveillance bien plus utile que son état actuel, où, actuellement, vous ne pouvez choisir qu’entre Normal, Travailleur Acharné, ou Super Travailleur Acharné.

Un tas de membres de la communauté sur Reddit “veulent tellement cela” et “attendent juste que quelqu’un débarque comme le kool-aid man pour me dire que c’est faux.” Pour les rassurer, certains joueurs ont mentionné qu’il s’agissait d’une annonce officielle sur Discord et ont dit, “Ce n’est pas faux.”

